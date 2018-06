Calédonie : Lagarde regrette "l'absence de dialogue" entre formations politiques

Nouméa, France | AFP | vendredi 14/06/2018 - Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a assuré mercredi "souhaiter que la Nouvelle-Calédonie reste française" avant de faire part de sa déception d'avoir vu quitter certaines formations le groupe de dialogue Sur le chemin de l'avenir.



Ce groupe a été mis en place par Edouard Philippe pour préparer le référendum sur l'indépendance, le 4 novembre prochain.

"Nous souhaitons évidemment que la Calédonie reste française, mais c'est aux Calédoniens de choisir. Il ne faut pas que le débat devienne à nouveau une problématique nationale, les Calédoniens n'ont rien à gagner " a déclaré aux médias Jean-Christophe Lagarde, au terme d'une visite dans l'archipel avec les sénateurs Hervé Marseille et Jean-François Longeot.

Pour autant, le président de l'UDI a regretté "l'absence de dialogue nécessaire. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un nombre d'acteurs se positionne moins sur le référendum que pour gagner les provinciales de 2019".

Le G10 - regroupant leaders de la droite non indépendantiste et des indépendantistes kanak - "devient progressivement un G6".

"La volonté de faire croire que, puisque Calédonie ensemble discute avec les indépendantistes avant le référendum, il serait des indépendantistes, est une escroquerie honteuse" a déclaré le président de l'UDI. Les trois parlementaires Calédonie ensemble sont affiliés à son parti en Métropole.

Jean-Christophe Lagarde dénonce le choix du Sénateur Pierre Frogier (Le Rassemblement LR), qui avait claqué la porte du G10 le 30 mai, et déclaré que " ce groupe est une forme de manipulation organisée par le gouvernement avec les deux complices locaux, Calédonie Ensemble (centre droit) et le Palika (indépendantiste)", sur les ondes de la radio locale RRB.

Depuis, la division entre les leaders loyalistes est confirmée. Dans un communiqué commun adressé à la presse mardi, le rassemblement LR et des membres du Mouvement populaire calédonien (MPC) ont annoncé une décision ferme: "Nous renonçons définitivement à participer à toutes négociations au sein du G10 qui visent à affaiblir la voix des Calédoniens qui s’exprimera le 4 novembre prochain". Ils ont également confirmé qu'ils quittaient la plateforme.

Créée le 15 juin 2017, cette alliance était constituée de la majorité des forces politique pour le maintien de la Calédonie dans la France. Les élus du Rassemblement LR et des membres du Mouvement populaire calédonien (MPC) vont créer un groupe différencié au sein du Congrès, comprenant 7 élus, qui s'appellera Républicains.