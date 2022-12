Cadeaux 'made in Raiatea' au marché de Noël de l'Adie

Tahiti, le 12 décembre 2022 – Près de 20 artisans de Raiatea et Taha'a, dont l'activité est soutenue par l'Adie, se réunissent vendredi à Uturoa lors d'un marché de Noël. Ils y présenteront leurs créations de bijoux, couture, peinture, sculpture ou encore d'agriculture bio. Une occasion pour le public de faire des achats de Noël dans un esprit solidaire en soutenant la production locale.



Ils seront 20 créateurs à présenter leurs produits lors du marché de Noël vendredi au marché de Uturoa. Tous issus de Raiatea et Taha'a, ils ont pour point commun d'être soutenus par l'association pour le droit à l'initiative économique (Adie). Ce marché est une occasion pour le public de faire ses achats de Noël de manière solidaire et responsable en soutenant directement des entrepreneurs locaux.



Les artisans proposeront leurs créations originales, fabriquées localement et à la main. Parmi elles des bijoux, des sculptures sur bois, de la peinture sur pareo, des produits de l'agriculture bio ou encore de la couture. D'ailleurs un défilé de mode présentant le travail de huit créateurs viendra animer l'événement.



L'événement est programmé le vendredi 16 décembre de 8 à 14 heures sur le parvis du marché de Uturoa.

Rédigé par Julie Barnac le Lundi 12 Décembre 2022 à 15:43 | Lu 194 fois