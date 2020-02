Ça va sonner avec Bernard Soustrot

TAHITI, le 16 février 2020 - Le trompettiste Bernard Soustrot compte parmi les plus grands de sa discipline. Il revient à Tahiti, invité par Musique en Polynésie, pour animer des master class et présenter au grand public une programmation choisie de titres connus.



" Je suis content de revenir à Tahiti ", affirme le trompettiste Bernard Soustrot, qui est déjà venu en 2007, 2010 et 2013. " Je me réjouis d’assurer des masters class et de faire un concert ."



La programmation de ce concert a été pensée pour plaire au plus grand nombre mais aussi " pour apporter de nouvelles choses au répertoire ". La trompette n’ayant pas un répertoire aussi copieux que celui du violon ou du chant par exemple.



Le concert commencera par le concerto pour deux trompettes de Vivaldi. Il sera interprété par Bernard Soustrot et Guillaume Dor, professeur de trompette au Conservatoire artistique de la Polynésie française. Suivront une symphonie de Giuseppe Torelli et une transcription du concerto n°1 pour hautbois de Händel. " La tessiture du hautbois étant très proche de celle de la trompette ", justifie Bernard Soustrot. Cette partition en quatre mouvements sera jouée en duo avec un violoncelle.



Bernard Soustrot est né dans une famille de musiciens. Son père, trompettiste, était directeur d’une école de musique, il dirigeait également l’harmonie.



Sa mère, soprane, a fait une grande carrière dans les opéras de pays francophones tandis que son frère a pris la direction d’orchestre.



C’est tout naturellement qu’il a démarré la trompette et le cornet (un instrument à vent de la famille des cuivres, tout comme la trompette). Il avait 8 ans. À 13 ans, il obtenait un premier prix au conservatoire de Lyon. Il recevait une médaille d’or de trompette, de cornet et de solfège.



Il est entré ensuite au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dont il est sorti avec un premier grand prix, à l’unanimité. Sa carrière depuis l’a mené aux quatre coins du monde, jouant dans des orchestres ou bien comme soliste.



Il est grand ambassadeur de l’école française de la trompette. Il a tout au long de sa carrière, enregistré une bonne cinquantaine de disques et CD.