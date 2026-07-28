

Ça passe pour Kelia Gallina à Teahupo’o

Tahiti, le 11 août 2026 - Après deux journées consacrées aux hommes, les femmes sont à leur tour entrées dans la passe de Hava’e, ce mardi, pour la troisième année consécutive après le retour du surf féminin à Teahupo’o sur le tour professionnel. Si nos deux représentantes dans le WCT, Vahine Fierro et Tya Zebrowski, ont toutes les deux été éliminées, l’aventure continue pour la plus jeune surfeuse invitée sur la compétition, Kelia Gallina, tout juste 14 ans.





Mardi matin au Fenua, alors que les jeunes filles de 14 ans reprenaient le chemin de l’école, Kelia Gallina, elle, était à l’eau à Teahupo’o, face à la mâchoire de la passe de Hava’e, avec le gratin du surf féminin mondial devant elle.



En possession de sa wild card après avoir remporté les trials le mois dernier, la jeune Tahitienne ne s’est pas laissé impressionner face à Tyler Wright. Double championne du monde, sœur d’un des top surfeurs planétaires, Owen Wright, l’Australienne a dû s’incliner de quelques dixièmes de points face à Kelia Gellina qui va s’offrir un deuxième tour, probablement dès ce mercredi, face à l’Américaine Caroline Marks, troisième du dernier Tahiti Pro en 2025 et actuelle 8e surfeuse au classement mondial.

Déjà fini pour Vahine Fierro et Tya Zebrowski La chance n’a pas souri aux deux autres Polynésiennes engagées. Vahine Fierro, vainqueure à Teahupo’o en 2024, n’a pu rééditer son exploit et reste scotchée au fond du classement mondial (21e sur 23) dans une saison qu’elle peine à faire décoller. Espérons que le prochain contest à Fidji lui permettra de rebondir.



Vahine Fierro s’est inclinée de peu face à l’Australienne Isabella Nichols qui, sur les dernières minutes, a réussi à sortir un combo (4.17 + 4.60), battant le 7.13 de Vahine.



Enfin, Tya Zebrowski, pour sa première sur la gauche de Hava’e, n’a pas pesé bien lourd face à l’expérience d’Erin Brooks, rookie of the year 2025, en quête d’un vrai résultat cette année après n’avoir accédé qu’à des seconds tours. Tya Zebrowski reste pour l’instant 15e du classement mondial, mais est désormais menacée par Anat Lelior, Erin Brooks, Yolanda Hopkins et Brisa Hennessy.



À noter que cette première journée à Teahupo’o a vu tomber dès le premier tour deux des favorites, Sally Fitzgibbons et l’ancienne championne du monde Stéphanie Gilmore.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 11 Août 2026 à 19:19 | Lu 379 fois



