Ça passe pour Fierro au Brésil, ça casse pour Braye

Tahiti, le 3 novembre 2022 - Après sa sortie prématurée, ce jeudi, au Saquarema Pro, Mihimana Braye a dit adieu à toutes ses chances de qualification pour le prochain CT. Chez les dames, Vahine Fierro a passé sa série du premier tour et garde ses chances d'accession à l'élite mondiale.



Les calculs étaient simples pour Vahine Fierro et Mihimana Braye au moment d'aborder, dans l'État de Rio de Janeiro, le Saquarema Pro, avant-dernière étape des Challenger series (CS). Avec respectivement 7 000 et 6 000 points de retard sur les dernières places qualificatives pour le CT 2023, les surfeurs tahitiens devaient viser au moins une demi-finale au Brésil pour continuer à croire à leur accession à l'élite mondiale.

Braye à la bagarre jusqu'au bout



Mais le natif de Papeete a manqué de rythme et d'un brin de réussite ce jeudi. Dernier au moment d'aborder les cinq dernières minutes de la série, Braye se relançait grâce à une vague notée 5.60. Il avait alors besoin d'un score de 7.34 pour ravir la deuxième place de la série à l'Australien Zaffis. Une note qu'il pensait obtenir dans les dernières secondes, sur une belle droite où il a pu envoyer deux grosses manœuvres. Une prouesse insuffisante pour les juges qui l'ont récompensé d'une note de 6.27, synonyme donc d'élimination au premier tour pour Braye. Une sortie prématurée pour le Tahitien qui met fin à toutes ses chances de qualification pour le prochain CT. “Les derniers mois de compétition ont été difficiles pour moi avec des séries qui se sont jouées à rien. Le Brésil était une bonne opportunité pour se rapprocher au classement et jouer encore la qualification à Hawaii (...) Il est temps de rentrer à la maison et de voir ce que je ferai ensuite”, a commenté Braye sur les réseaux sociaux. #CoronaSaquaremaPro Men's Round of 96 | Heat 24 Results | @corona @bancodobrasil

Et après deux journées sans surf au Brésil, en raison de mauvaises conditions météo sur le spot de Itaúna, la compétition a repris, ce jeudi¸ avec la suite du premier tour du tableau masculin. Mihimana Braye était engagé dans la 24e et dernière série de ce premier tour. Il y retrouvait notamment l'Auriverde, Samuel Pupo, meilleur débutant du CT cette saison. Un autre Brésilien, Eric Bahia et un Australien, Chris Zaffis, complétaient cette série à quatre. Et mis à part Pupo, ce premier tour semblait largement à la portée du surfeur tahitien qui devait décrocher l'une des deux meilleures notes de la série.

“Cette année je suis plus à l'aise et mieux préparée pour jouer la qualification”



“J'étais déjà dans la position de me qualifier l'année dernière. Mais cette année je suis plus à l'aise et mieux préparée pour jouer la qualification pour le CT”, a estimé une Vahine Fierro tout sourire au micro de la WSL. Mais pour continuer à croire en son rêve de CT, la native de Huahine a encore pas mal de boulot à abattre au Brésil. #CoronaSaquaremaPro Women’s Round of 64 | Heat 6 Results | @corona @bancodobrasil

Si Mihimana Braye a manqué de réussite, Vahine Fierro de son côté a été impériale pour son entrée en lice au Saquarema Pro. Engagée dans la 6e série du premier tour, la surfeuse de Huahine avait affaire à une modeste concurrence. Elle a ouvert les hostilités avec une note de 5.50 avant d'obtenir en fin de série son meilleur score de la journée avec 6.67 et un total de 12.17. Largement suffisant pour s'offrir la première place de la série et continuer sa route au Brésil. Une route qui devra donc la mener au minimum en demi-finale pour maintenir ses espoirs de qualification pour le CT.

