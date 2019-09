Ça passe pour Braye, pas pour Massin

PAPEETE, le 3 septembre 2019 - Mihimana Braye et O’Neil Massin sont actuellement en Espagne où se déroule le Galicia Classic Surf Pro WQS 10000, une compétition importante du circuit des world qualifying series. Mihimana Braye s’est qualifié pour le round 3 en remportant sa série, pas O’Neil Massin.



O’Neil Massin et Mihimana Braye participent actuellement au Abanca Galicia Classic Surf Pro WQS 10000, une compétition « Prime Event » des world qualifying series (WQS) très bien cotée. Mihimana Braye a pu remporter sa série et se qualifier pour le round 3 mais c’est déjà terminé pour O’Neil Massin, éliminé au round 2.



Avant cette compétition, Mihimana Braye était à la 53ème place du classement WQS, O’Neil Massin à la 83ème place. Il faut terminer l’année dans le Top 10 WQS pour se qualifier pour le championnat élite de l’année suivante. Pour cela, il faut obtenir de bons résultats dans les compétitions bien cotées, les WQS 6000 et les WQS 10 000 étant les plus cotées du circuit WQS.



C’est aussi dans ce type de compétition que les surfeurs du WQS côtoient les surfeurs du WCT qui visent les dotations financières ou qui cherchent à s’assurer une requalification pour le WCT via le WQS, dans le cas où ils ne termineraient pas dans le Top 22 WCT.



La concurrence est rude et O’Neil Massin n’a pas pu faire mieux que Evan Geiselman (13e WQS) et que Marco Fernandez (74e WQS), ne totalisant que 9.50 sur deux vagues contre 12.90 et 12.73 pour l’Américain et le Brésilien.



Cela se passe beaucoup mieux pour Mihimana Braye, que l’on a vu récemment aller jusqu’en demi-finale des Trials de la Tahiti Teahupo’o Pro, qui parvient à remporter sa série avec la manière. Il parvient en effet, dans des vagues de moins d’un mètre proposées par le spot espagnol, à obtenir un 8.00 sur 10 sur une vague.



Il remporte finalement la série avec 12.83 sur 20 en faisant mieux que Jack Freestone, surfeur du WCT, qui est éliminé. Mihimana Braye sera opposé au round 3 à Jake Marshall (24e WQS), Caleb Tancred (85e WQS) et Mitch Crews (93e WQS). SB/FTF