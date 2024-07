Ça bouge au PK 0

Tahiti, le 28 juillet 2024 - Malgré une météo indécise et un public timide, le PK 0 de Teahupo’o vit ses Jeux olympiques avec ferveur. Entre le succès des surfeurs locaux et les animations diverses, l’esprit des Jeux est au rendez-vous.



L’organisation des Jeux olympiques a dû serrer les dents plus d’une fois tant les conditions météorologiques étaient incertaines, ce week-end. Car si les vagues et les surfeurs étaient prêts quoi qu’il arrive, pour le public, le choix était moins évident. La pluie s’étant invitée à maintes reprises, rendant ainsi les animations de la fanzone du PK 0 très limitées. Toutefois, la journée de dimanche s’est conclue par une réussite, manifestée par un soleil omniprésent dans l’après-midi. Un esprit festif renforcé par la victoire de Kauli Vaast lors des repêchages et qui poursuit donc son aventure olympique. Un soulagement pour le public local : “On n’avait aucun doute, c’est le meilleur ici”, assure Terii, fan du jeune surfeur de Vairao. “Hier (samedi, NDLR), c’était une entrée difficile en la matière et ça arrive. Ce qui compte, c’est qu’aujourd’hui, ça passe et que Tahiti finisse sur le podium.”



Pour le public non averti, la fanzone du PK 0 propose des animations en tout genre afin de ponctuer la journée de divertissements. Concerts, prestations de danse ou stands photos, tout est fait pour que le public passe une bonne journée. Et pour les plus chanceux d’entre eux, il est même possible d’obtenir des places pour une excursion en bateau au spot de surf. “On a attendu longtemps pour avoir notre place, mais ça en valait la peine”, témoigne Julie, venue avec ses amies. “On voulait voir les surfeurs et la vague, c’est chose faite, donc on ne regrette pas d’avoir fait le déplacement.”



Des supporters venus du monde entier



Et s’ils n’étaient pas des centaines à avoir fait la route jusqu’à Teahupo’o, la diversité des supporters a également assuré le charme de l’événement. Japon, Salvador, Perou ou encore Australie, une bonne partie des nations inscrites à la compétition était représentée dans le public. “Nous sommes venus soutenir Shino Matsuda et le reste des athlètes japonais”, confie une supportrice orginaire de Tokyo. “Nous sommes contents car Kanoa Igarashi vient également de se qualifier pour le 3e tour ! Allez le Japon !”



Si après deux jours de compétition, le moral est au beau fixe du côté de la fanzone du PK 0, hélas, les prévisions météorologiques ne présagent rien qui vaille pour les jours à venir avec notamment un vent très prononcé et une houle aléatoire. Si les fanzones demeurent ouvertes tous les jours, pas sûr que le public fasse le déplacement dans de telles conditions. L’organisation doit effectuer un état des lieux ce lundi matin pour décider de la suite de la compétition. Rappelons que la waiting period pour les épreuves de surf de ces Jeux 2024 s’étale jusqu’au 5 août.











Rédigé par Wendy Cowan le Dimanche 28 Juillet 2024 à 17:06 | Lu 695 fois