COPF - Nouveaux statuts : Le début de la fin du tunnel ?

Parole à Louis Provost :



Votre réaction suite au courrier de M. Nena et de M. Tauziet ?



« Ce sont les dernières cartouches de Tauziet et Nena. J’ai pu relever certaines inepties. Ils se posent en donneurs de leçons éthiques alors que la fédération tahitienne de rugby, qui n’existe plus depuis deux ans, qui n’a plus d’agrément, plus de délégation, nous dit « l’international nous regarde » alors que la dernière image donnée à l’international est la tricherie avérée et condamnée par un tribunal courant 2017 concernant leur équipe tahitienne qui a participé et gagné aux Océania avec des joueurs qui n’auraient pas dû être titulaires, ce qui a débouché par la victoire sur tapis vert des îles Cook. On a perdu ainsi une sélection à la Coupe du monde de rugby. »



« On a simplement décidé, après réflexion et en relation avec la délibération du 14 octobre 1999, d’appliquer les statuts du COPF qui nous sont proposés et qui disent qu’il faut avoir la délégation de service public pour siéger au COPF. Elle n’est pas du fait de ce gouvernement, contrairement à ce que laisse entendre M. Nena. »



« Rien est imposé, nous sommes en discussion avec le gouvernement, contrairement à M. Nena qui était braqué contre le gouvernement. Pourquoi ? Parce que M. Nena est un homme politique, un chef de parti. Je le dis haut et fort, M. Nena se servait du comité olympique de Polynésie française pour réussir en politique. Ce n’est pas mon cas, les présidents des fédérations m’ont demandé de me présenter à la présidence du COPF pour remettre le COPF sur ses rails. Et c’est bien ce que je compte faire, j’irai au bout de ma démarche, qui est de reconnaître uniquement les fédérations délégataires de service public. »