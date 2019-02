CGT et "gilets jaunes": plusieurs milliers de manifestants défilent à Paris

Paris, France | AFP | mardi 05/02/2019 - Plusieurs milliers de personnes ont commencé à défiler mardi après-midi à Paris contre la politique de l'exécutif à l'appel principalement de la CGT et avec la participation de "gilets jaunes".



"Aujourd'hui c'est un succès qui en appelle d'autres", s'est réjoui le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, voyant dans la fermeture de la Tour Eiffel, dont les salariés ont répondu à l'appel à la grève du syndicat, le symbole "d'une journée de réussite".

"Il y a beaucoup de +gilets jaunes+ et c'est plutôt une bonne chose. Les revendications communes, on les a, elles sont sociales. A part la couleur des gilets je ne vois pas beaucoup de différences", a ajouté M. Martinez.

Le secrétaire général a également appelé à "organiser des débats dans les entreprises", car il "trouve que le patronat est ménagé" depuis le début du mouvement des "gilets jaunes".

A côté de la CGT, appelaient également à manifester Solidaires, le NPA, le PCF, la France insoumise, Attac, des organisations de jeunesse comme l'Unef, l'UNL ou la Jeunesse ouvrière.

Beaucoup de jeunes se trouvaient dans le cortège de tête de la manifestation et clamaient des slogans anticapitalistes.

"Macron! L'ISF sans condition", "les prix s'envolent, les salaires restent au sol", "justice sociale et libertés foulées aux pieds", pouvait-on entendre dans les premiers slogans.

La manifestation, qui a démarré place de l'Hôtel de Ville, doit aller jusque place de la Concorde.