CCISM : des "primes versées en absence de base légale" (CTC)

La chambre territoriale des comptes a publié ce lundi un rapport sur la gestion de la Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de 2012 à 2017. En 2012, la juridiction avait publié un rapport sur les exercices 2005 à 2010 sous la présidence de Jules Changues et de Gilles Yau. Elle avait alors fait un constat peu flatteur: déficits chroniques des activités, ignorance des textes, organisation empirique, départs à la retraite à la carte, détournements de fonds non sanctionnés… La présidence de Gilles Yau avait été de plus entachée par l’opération Shanghai, qui avait grevé les comptes sans justificatif d’impact promotionnel. Les recommandations à mettre en œuvre par la nouvelle équipe, présidée par Stéphane Chin Loy, étaient donc nombreuses. "souligne la CTC qui note querappelle la CTC. "Pour tout marché supérieur à trois millions de Fcfp, la CCSIM doit saisir la commission des marchés pour les travaux et les achats de fournitures courantes et de services. Or, la procédure n'a pas toujours été respectée.note la CTC qui ajoutea calculé la CTC.Sur la période de 2012 à 2017, trois associations (Cagest, PCV et UCV) ont reçu des subventions d'un montant total de 108 millions de Fcfp. Le Centre d’accompagnement en gestion (Cagest), Papeete Centre Ville (PCV) et Uturoa Centre Ville (UCV)note la CTC. Pour Papeete Centre VilleOn pouvait ainsi retrouver dans les bureaux de ces associations, des élus de la CCISM qui votaient le budget.relève la CTC. Stéphane Chin Loy assurait ce lundi que "La CTC revient aussi sur desinsiste la juridiction.Entre 2012 et 2016, l’ensemble des primes versées aux 696 agents atteignait un montant global de 119 millions de Fcfp selon la CTC. Le président de la CCISM, Stéphane Chin Loy, estime que les primes de base légale sont évaluées plutôt à environ 22 millions. Il précise que la CCISMLa CTC est aussi revenue sur certaines indemnités de fin de contrat versées à certains cadresAinsi, une ancienne directrice des finances a obtenu de la part du président des "dédommagements" pour 7,4 millions de Fcfp.Un ancien directeur général a lui obtenu une indemnité de 20,3 millions de FcfpEnfin,regrette la CTC.conclut la juridiction.