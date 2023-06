CCISM - Stéphane Chin Loy largement battu par Kelly Asin Moux

Tahiti, le 27 juin 2023 - Les entrepreneurs, chefs d'entreprise, patentés et professionnels des services étaient appelés aux urnes, ce mardi, pour renouveler les 36 représentants de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. Et quelque part, heureusement qu'ils ne sont pas tous venus.



Les élections consulaires à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) se sont déroulées ce mardi. Peu après 18 heures, la liste de Kelly Asin Moux était donnée gagnante dans les collèges du commerce, de l'industrie et des services. La liste de Jean-Paul Tuaiva remporterait, quant à elle, le collège des métiers. Ce serait donc une défaite assez cinglante pour le président sortant, Stéphane Chin Loy, qui briguait un troisième mandat. Les résultats étaient mardi soir en cours de consolidation et seront présentés vendredi matin après la réunion de la commission électorale. Le taux de participation reste assez haut pour ce type d'élection consulaire avec 13% des électeurs inscrits qui ont pris part au vote.



Un parcours du combattant L'élection, ce mardi, a viré au parcours du combattant pour de nombreux votants. Dès l'ouverture, à Arue par exemple, c'était l'incompréhension autour des procurations. À Pirae, les premières queues se sont formées devant les urnes alors que les conseillers municipaux en charge du scrutin peinaient à s'y retrouver dans les listes. Classés par nom de l'entreprise ? Classés par numéro Tahiti ? Par représentant ? Immédiatement, les premiers demi-tours intervenaient. “Je n'ai pas que ça à faire”, pestait un patenté. “Je dois prendre le bateau pour Moorea et je suis venu tôt pour voter. Résultat, une demi-heure que j'attends devant l'urne et personne n'est capable de me dire si je peux voter.”

Le pauvre n'avait pas passé les grilles de la mairie de Pirae qu'un employé lui courait après pour lui dire qu'il l'avait retrouvé dans le listing. En vain. Il était déjà remonté dans sa voiture.

Un autre à Papeete, avec trois bulletins dans les mains, puisque détenteurs de procurations, ne pouvait voter qu'une fois. Les deux autres bulletins devaient être déposés à Faa'a et Punaauia. Là encore, il a laissé tomber.

Les élections consulaires, en plus de renouveler ses élus et son président, pourraient permettre à la CCISM de renouveler aussi ses statuts et laisser la possibilité du vote électronique à ses électeurs.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 27 Juin 2023 à 21:24