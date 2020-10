C1: un début brûlant pour le Paris SG, Rennes à l'épreuve du feu

Paris, France | AFP | mardi 20/10/2020 - Le Paris SG retrouve mardi la Ligue des champions, un mois et demi après avoir perdu en finale, par un choc explosif contre Manchester United à l'heure du couvre-feu (21h00), pendant que Rennes fait ses grands débuts dans la compétition contre Krasnodar.



En août, le PSG et Lyon ont offert un été historique au football français qui réussissait pour la première fois à placer deux représentants dans le dernier carré.



Aujourd'hui, la fine fleur de la Ligue 1 repart de zéro. La rentrée a balayé l'état de grâce des Parisiens, finalistes malheureux contre le Bayern (1-0), et apporté de la nouveauté, avec le novice Rennes et le revenant Marseille, qui joue mercredi contre l'Olympiakos, en Grèce, son premier match de C1 en sept ans.



Du lot, l'ambitieux Paris affiche le plus de garanties en vue d'une nouvelle épopée, l'objectif de son propriétaire qatarien qui "y croit encore plus" qu'avant, selon le président Nasser Al-Khelaïfi.



Mais "il faut ne pas trop penser" au Final 8 de Lisbonne, a prévenu l'entraîneur Thomas Tuchel. "Le défi, c'est de recommencer, de prouver à nouveau, de se qualifier dans ce groupe très difficile. On commence avec zéro point, zéro but."



Gagner la C1, "c'est un rêve, mais pas notre unique objectif de la saison", a tempéré le Parisien Ander Herrera.



MU sans Cavani



Il n'empêche que Paris a "un nouveau statut à assumer" dans cette compétition "plus ouverte que jamais", note le quotidien Le Parisien mardi, remarquant que ce pourrait être la dernière campagne ensemble au PSG de Kylian Mbappé et Neymar, potentiels candidats à un départ à l'été 2021.



Le choc contre Manchester United en dira long sur sa capacité à aller loin, tout comme sa belle victoire contre le Real Madrid (3-0) en septembre 2019, dans le même contexte, avait été prémonitoire des succès qui ont suivi.



Après un début de saison plombé par le "Clasico" perdu contre Marseille, des blessures, des suspensions, des cas de Covid-19 et des tensions liées au mercato, le PSG a besoin d'un succès de référence. Manchester United, qui l'avait éliminé avec fracas en 8e de finale en 2019 (2-0, 1-3), tombe donc à point nommé.



Avec les Bleus Paul Pogba et Anthony Martial, le maître à jouer portugais Bruno Fernandes et le buteur anglais Marcus Rashford, les Mancuniens débarquent avec des arguments à faire valoir, même si leur entame de Premier League (14e après quatre journées) n'a pas été idéale, sur fond de défense poreuse. Peut-être la promesse d'un match enflammé contre Paris.



Mais il manquera à cette affiche son principal artificier, Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, qui n'a repris l'entraînement collectif que dimanche, a été dispensé du voyage, en raison de son manque de préparation.



Côté parisien, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi, blessés, manquent à l'appel. Mais Marquinhos et Julian Draxler, incertains, figurent bien dans le groupe, annoncé à midi.



5.000 spectateurs à Rennes



Pour Paris, un succès serait le bienvenu avant deux déplacements difficiles en deux semaines, à Istanbul face au Basaksehir puis chez le RB Leipzig.



Rennes, lui, n'en est pas encore à ces calculs: le club breton se prépare avec excitation à son premier match de C1, contre les Russes de Krasnodar, également novices.



"Le Stade rennais a rendez-vous avec l'histoire", titre le quotidien Ouest France.



Ils seront près de 5.000 supporters en tribunes et onze Rennais au coup d'envoi à entendre l'hymne mythique de la Ligue des champions résonner pour la première fois pour un match au Roazhon Park. Mais "c'est le match que j'attends, pas la musique", a coupé court lundi l'entraîneur des Bretons, Julien Stéphan.



Les coéquipiers d'Eduardo Camavinga connaissent un léger coup de mou en L1 (deux nuls consécutifs contre des relégables) qui les a délogés de la première place. "Il va falloir qu'on élève le curseur pour faire des matches complets, parce que la route va s'élever considérablement dans les jours et les semaines qui arrivent", a prévenu le technicien.



"L'objectif est d'aborder le match de manière très décomplexée", a-t-il assuré.



Face aux Russes, privés de leur meneur de jeu français Rémy Cabella en raison du Covid-19, les Bretons n'ont presque pas le droit à l'erreur en vue d'une éventuelle qualification pour les 8es, ou pour la Ligue Europa, promise au 3e du groupe, histoire d'entretenir la flamme le plus longtemps possible.