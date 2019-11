C1: Paris arrache un nul miraculeux face au Real du roi Benzema

Madrid, Espagne | AFP | mardi 26/11/2019 - Un nul inespéré, au goût de victoire: le PSG, mené 2-0 sur un doublé de Karim Benzema, a retourné la situation in extremis pour arracher un point face au Real Madrid mardi en Ligue des champions (2-2), s'assurant la première place du Groupe A.



On s'attendait à Neymar pour endosser le rôle de sauveur pour ses grands débuts en Ligue des champions, c'est finalement l'Espagnol Pablo Sarabia, buteur salvateur (83e) quelques minutes à peine son entrée en jeu (79e), qui a permis à Paris de rester invaincu sur la scène européenne.

Déjà qualifié avant de jouer la rencontre, grâce au nul entre Galatasaray et Bruges (1-1), le Real était tout proche de réussir son objectif grâce au doublé de Benzema (17e, 79e): confirmer son renouveau après un début de saison chaotique, symbolisé par le 3-0 reçu à Paris, fin septembre dernier.

Mission manquée d'un rien pour Zinédine Zidane, qui voit son équipe devoir se contenter de la 2e place du groupe (8 points). Au contraire du PSG (1er, 13 pts), qui n'a pas manqué l'occasion de s'emparer définitivement de la première place, synonyme de tirage a priori plus abordable en huitièmes, malgré ses deux premiers buts encaissés dans cette C1.

Comme un miroir inversé du premier épisode au Parc des Princes, le fossé a pourtant été béant en terme d'intensité et d'engagement entre les deux équipes: le Real mort de faim sous l'impulsion de son capitaine Sergio Ramos, tandis que Paris a rapidement montré des signes de nervosité, à l'image de la perte de balle évitable de Presnel Kimpembe dès le coup d'envoi (3e).

- Benzema, sur les traces de Raul - Et, après un premier avertissement de Toni Kroos (15e), le Real a ouvert le score dans la foulée grâce à l'inévitable Karim Benzema.

Sur une magnifique exploit individuel d'Eden Hazard, accélération pour s'engouffrer dans la surface suivi d'un centre en retrait, Isco a vu son tir croisé heurté le poteau.

Mais Benzema, à l'affût, ne s'est pas prié pour ouvrir le score (17e, 1-0). Le 63e but de sa carrière inscrit en C1, suivi d'un 64e en fin de match. Le total d'une autre légende madrilène, Raul (71 buts), n'est plus très loin...

Dominateur dans tous les secteurs du jeu, le 4-4-2 en losange de Zidane, avec un Hazard en électron libre, a continué à déstabiliser le dispositif de Thomas Tuchel.

- VAR, coup de théâtre et jokers de luxe - Seul Kylian Mbappé, au coeur de toutes les attentions dans un stade Bernabeu qui rêve de le voir sous le maillot blanc du Real, a tenté de se montrer dangereux avec ses accélérations tranchantes. Même Verratti, si timide dans l'exercice, a dû tenter sa chance de loin (33e)...

Sans un grand Navas (39e, 40e, 41e), le score aurait pu être plus lourd. Si brillant jusqu'aux ultimes instants de la première période, le Real a failli tout gâcher sur une action anodine !

Sur un contre, Mauro Icardi a poussé Thibaut Courtois à la faute à la limite de sa surface. Verdict: carton rouge, plus recours à l'assistance vidéo (VAR) pour savoir s'il y avait bien penalty ou non.

Mais coup de théâtre, après visionnage des images, l'arbitre voit finalement une poussette de Gueye au départ de l'action.. et annule tout !

Incrédule après ce coup de massue, Tuchel a réagi en abattant sa carte maîtresse: l'entrée en jeu Neymar (45e) dans un rôle de N.10.

Le changement tactique aurait pu être vain, si Benzema (46e) puis Isco (60e) avaient trompé Navas pour doubler la mise.

Entre pertes de balle rapide et mauvais choix, "Ney" n'a pas réussi à faire basculer la rencontre, près d'un an après son dernier match en C1 avec Paris contre Belgrade (victoire 4-1). Un lointain souvenir...

Ce sont les entrées en jeu dans le dernier quart d'heure de Gareth Bale et Luka Modric côté Real, et Sarabia et Draxler côté PSG, qui ont offert une fin de match folle !

Après le doublé de Benzema (2-0, 79e), puis la réduction du score immédiate de Mbappé après une erreur de Raphaël Varane (2-1, 81e), Sarabia, à l'affût, a éteint le stade en égalisant d'une frappe imparable sous la barre (2-2, 83e).

Le poteau de Bale dans les dernières secondes n'y a rien changé: Paris a évité le pire... grâce à un joueur formé au Real.