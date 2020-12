C1: Marseille sauve l'honneur et l'espoir, le Real en danger

Paris, France | AFP | mardi 01/12/2020 - Marseille revit! Tombeur de l'Olympiakos 2-1, l'OM a stoppé sa spirale de défaites mardi en Ligue des champions pour entretenir l'espoir d'accrocher la Ligue Europa, alors que le Real Madrid de Zinédine Zidane, battu 2-0 par le Shakhtar Donetsk, voit s'éloigner les huitièmes.



- Groupe A: le Bayern stoppé, l'Atlético frustré -

Le Bayern Munich a fini par trébucher: inarrêtable en C1 pendant 15 matches et autant de victoires, le champion d'Europe en titre a concédé un nul 1-1 contre l'Atlético, voyant sa série record s'interrompre au stade Metropolitano de Madrid.



Les Bavarois, qui étaient d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes et ont fait tourner contre l'"Atleti", ont longtemps été menés après l'ouverture du score du prodige portugais Joao Félix (26e). Mais Thomas Müller a égalisé sur penalty (86e) pour éviter la défaite.



C'est une belle occasion manquée pour les "Colchoneros" (6 pts), qui restent sous la menace de Salzbourg (4 pts), leur prochain adversaire, vainqueur du Lokomotiv Moscou 3-1.



Groupe B: peur sur le Real, l'Inter survit



Et si le Real Madrid passait par la fenêtre dès la phase de poules ? Ce scénario, impensable depuis 1997 (23 qualifications successives), a pris corps avec la déroute de l'équipe de Zidane contre le Shakhtar à Kiev.



Maladroit en attaque, à l'image d'une tentative de Marco Asensio sur le poteau (5e), le Real s'est fait cueillir par Dentinho à l'heure de jeu (57e), l'attaquant brésilien profitant d'une mésentente défensive entre les Français Ferland Mendy et Raphaël Varane. Et Manor Solomon a ensuite fixé l'arrière-garde madrilène, toujours orpheline de son pilier Sergio Ramos, pour enfoncer le clou en contre (83e).



A une journée de la conclusion de la phase de groupes, voilà la "Maison blanche" rétrogradée à la troisième place du groupe B, dépassée par son adversaire ukrainien à la différence de buts particulière (7 pts chacun).



"Zizou", triple vainqueur de la C1 sur le banc merengue (2016-2018) jouera son destin à domicile face au leader du groupe Mönchengladbach (8 pts), qui a chuté contre l'Inter Milan (3-2) malgré un doublé du Français Alassane Pléa (45e+1, 76e). Les Intéristes (5 pts), guidés par deux buts de Romelu Lukaku (64e, 73e), gardent un espoir d'arracher la qualification.



Groupe C: Marseille, enfin une victoire!



Pour la première fois depuis 2013, Marseille a marqué en C1 et pour la première fois depuis 2012, Marseille a gagné en C1! Cette longue attente a pris fin mardi soir avec un succès accroché contre l'Olympiakos à domicile (2-1), qui stoppe la série noire marseillaise à 13 défaites d'affilée, triste record de l'épreuve.



Les Marseillais ont pour cela bénéficié d'un peu de cette "chance" que l'entraîneur André Villas-Boas appelait de ses voeux avec deux penalties accordés, le second, assez litigieux, pour une main à la limite de la surface du défenseur brésilien Rafinha. Dimitri Payet a pris ses responsabilités les deux fois (55e, 75e) pour inscrire les deux premiers buts de sa carrière en C1.



Ce succès est un soulagement pour l'OM (3 pts), qui revient à hauteur de son adversaire du soir et garde un petit espoir d'arracher au club du Pirée (3 pts), troisième à la différence de buts particulière, ce strapontin synonyme de Ligue Europa: il faudra pour cela faire mieux contre Manchester City, déjà qualifié comme premier de groupe, que les Grecs contre Porto, assuré d'être deuxième.



- Groupe D: Liverpool valide son billet -

Les Reds de Liverpool seront bien au rendez-vous des huitièmes: les vainqueurs de l'édition 2019 ont fait le service minimum contre l'Ajax Amsterdam (1-0) avec un but de Curtis Jones à la réception d'un long centre venu de la droite (58e).



Cela suffit au bonheur de Jürgen Klopp et de ses hommes (12 pts), qui s'assurent au passage la tête du groupe. La deuxième place qualificative se jouera lors d'une confrontation directe alléchante entre l'Ajax (7 pts) et l'Atalanta Bergame (8 pts), freinée par les modestes Danois de Midtjylland (1-1).