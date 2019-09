C1: Lyon accroché par le Zenit, nul heureux de l'Inter face au Slavia

Paris, France | AFP | mardi 17/09/2019 - L'Olympique Lyonnais, très décevant, a été accroché à domicile par le Zenit Saint-Pétersbourg (1-1) tandis que l'Inter Milan a arraché le point du nul (1-1) dans le temps additionnel face au Slavia Prague, mardi lors des deux premiers matches de la journée inaugurale de la phase de groupes de la Ligue des champions.



Au Groupama Stadium, les Lyonnais ne se sont pas rassurés face aux champions de Russie qui ont obtenu un nul logique sur l'ensemble d'une rencontre que les joueurs de Sylvinho n'auront que trop rarement été capables d'emballer.

Le Zenit avait refroidi l'ambiance quatre minutes avant la pause (41e) en ouvrant le score par l'Iranien Sardar Azmoun, au départ et à la conclusion d'un beau une-deux avec Artem Dzyuba.

L'OL a cependant réussi à égaliser, à la faveur d'un penalty transformé par Memphis Depay (51e) et sifflé pour une faute sur lui-même. L'attaquant néerlandais inscrivait ainsi son cinquième but de la saison après les quatre réussis en Ligue 1.

Les supporters lyonnais pouvaient alors se prendre à rêver, mais ils n'eurent finalement plus aucune occasion de s'enthousiasmer, hormis en quelques timides occasions. Et l'OL lâche ainsi deux points précieux dans la course aux 8e de finale dans ce groupe G où Benfica accueille Leipzig mardi soir.

Cette soirée voit également dans le groupe H Lille en découdre sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, séduisant demi-finaliste l'an dernier.

A Milan, dans le groupe F, l'Inter, pourtant leader du Championnat d'Italie après trois journées, s'est montré très décevant face à une surprenante équipe du Slavia Prague qui peut repartir frustrée de son déplacement à Giuseppe-Meazza.

Les Tchèques ont logiquement ouvert le score par leur excellent avant-centre nigérian Peter Olayinka qui a repris de près un tir de Jaroslav Zeleny repoussé par le gardien Samir Handanovic (63e).

Le Slavia, nettement dominateur, a alors continué d'attaquer mais a manqué de précision dans le dernier geste en plusieurs occasions.

Finalement, l'équipe d'Antonio Conte est parvenue à arracher le nul dans le temps additionnel sur une reprise victorieuse de Nicolo Barella à la réception d'un coup franc direct de Stefano Sensi, renvoyé par la transversale.

Romelu Lukaku, peu en vue, a même eu la balle de match à quelques secondes de la fin mais sa tête à bout portant, sur une passe de Stefano Sensi, le meilleur italien mardi, a été détournée magistralement par le gardien tchèque Ondrej Kolar.