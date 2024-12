"C pas si loin", nouveau magazine sur l'Outre-mer présenté par Karine Baste

Paris, France | AFP | lundi 09/12/2024 - Ancienne joker du 20 heures de France 2, Karine Baste présentera à partir du 13 janvier sur France 5 l'émission quotidienne "C pas si loin", magazine "de décryptage" consacré à l'Outre-mer, a annoncé lundi le groupe public France Télévisions.



Ce magazine de 26 minutes sera diffusé du lundi au vendredi à 16h55, avec l'idée de "comprendre l'Outre-mer et réaliser à quel point les réalités de ces territoires peuvent être mis en parallèle avec celles d'autres pays", a déclaré la journaliste lors d'une conférence de presse.



Le but est de montrer "combien les territoires, les populations, ne sont jamais véritablement aussi éloignées" qu'on le pense et combien "les réalités s'entrecroisent", a-t-elle poursuivi, en citant par exemple les enjeux liés au réchauffement climatique ou à la crise économique.



"C pas si loin" va s'installer dans une case actuellement occupée par des documentaires. Ce programme précèdera d'autres émissions de France 5 dont le titre est forgé sur le même modèle, le magazine d'actualité "C dans l'air" puis le talk show "C à vous".



Martiniquaise d'origine, Karine Baste était la joker d'Anne-Sophie Lapix à la présentation du JT de 20 heures de France 2 depuis 2020. France Télévisions avait annoncé en octobre que cette fonction serait désormais occupée par Julien Arnaud, nouveau coprésentateur de "Télématin".



Karine Baste a été choisie pour "C pas si loin" car elle a "l'oreille du national et la compréhension des Outre-mer", a expliqué Sylvie Gengoul, directrice du pôle Outre-mer de France Télévisions.



La création de cette émission s'inscrit dans le cadre du Pacte pour la visibilité des Outre-mer, conclu par France Télévisions et l'Etat en 2019 afin de calmer les inquiétudes avant la fin de la chaîne dédiée France Ô en 2020.



Avec "C pas si loin", il s'agit de "raconter les Outre-mer autrement" et de "donner un peu plus de profondeur à l'offre des Outre-mer sur France Télévisions", a commenté Mme Gengoul.



Des invités interviendront chaque jour en duplex depuis l'Outre-mer. L'émission sera enregistrée et non en direct, en raison des décalages horaires.



"C pas si loin" s'appuiera sur La Première, réseau des chaînes locales ultramarines de France Télévisions.

le Lundi 9 Décembre 2024 à 05:42 | Lu 65 fois