C'est parti pour les promos au plus bas chez Hyper U

Du mercredi 16 au dimanche 27 mars 2022, c'est parti pour les prix bas et les promotions alléchantes. Cette année plus que jamais, de nombreuses réductions sont au rendez-vous. Notamment sur le prix d'une sélection de vos biscuits préférés : BN, Arnott's, et Oreo, le chocolat Lindt, les céréales Kellogg's et les chips Twisties Extra Cheese. Au niveau des liquides, avec l'eau pétillante Hyper U, le Lipton pêche, les yaourts à boire Yago et toute une sélection de bouteilles de vin pour vous faire gagner et économiser de l'argent. Pour les accros du bios, les Palmiers feuilletés bios, la purée de pomme, la purée nature et le riz long grain U BIO sont aussi à prix réduits avec la carte Hyper U.



Mais ce n'est pas tout ! Les bons plans de ce nouveau catalogue concernent également le mobilier d'extérieur (chaises transat pliante, cale-dos Clic-Clac de plage, parasols et tables basse...), le surgelé (Wings de poulet Maître Coq, Magnum mini, glaces Freshka Sandwich...), les produits High-tech (TV, ordinateur portable Thompson, tablette Galaxy Tab A7, disque dur et étui de disque dur, casque filaires ...) et les vêtements et chaussures de mode ou de sport, pour homme, femme et enfant. A ne pas manquer également : une trottinette électrique qui fera le bonheur de vos enfants en toute sécurité puisque le casque et les protections sont inclus.





Vous l'aurez compris, durant ces dates de promos au plus bas, les offres promotionnelles vont vous permettre d'acheter pour pas cher toutes les références tendance et haut de gamme qui vous font de l'oeil. Profitez-en !



Rédigé par Coralie Marquand le Mercredi 16 Mars 2022 à 10:36 | Lu 37 fois