C'est parti pour la Startup Cup !

Où en est votre projet ?

Donc Te Nati est une startup visant à exporter des costumes de danse 100% locaux. Nous sommes hébergées au PRISM depuis 7 mois et nous en sommes à la phase de prototypage dans notre incubation. On teste notre produit, donc on a fabriqué et envoyé 11 costumes à Paris pour le Heiva i Paris, qui se passe ce weekend, les 18 et 19 mai. Et tout va bien, avec quelques rajustements qui avaient été prévus !



Vous avez donc réussi à réaliser le projet présenté à la StartupCup de l'année dernière ?

Oui, il nous manque encore le site internet et l'application où on peut créer soi-même son costume, ça sera pour l'année prochaine. Pour l'instant on se contente de nos mains et de nos idées. Mais on a tout produit ici ! Par exemple le collier que les filles vont porter, en tout on en a eu pour 26 mètres de graines de kana qu'on a percées et enfilées nous-même ! On a conclu cette vente avec des amis, pour pouvoir tester et communiquer... Et on a fait beaucoup d'erreurs, mais elles nous ont fait apprendre plein de choses pour rectifier la production localement ! Ça a été notre erreur au départ, de trop réfléchir au lieu de tester, de commencer directement même si on doit rencontrer des difficultés.



Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit du gâteau, mais ça a été vraiment dur. On a produit 11 costumes en un temps record ! C'est une leçon d'humilité, on fait des petits pas, mais on avance et on apprend. Maintenant l'objectif c'est d'en vendre 12, pour toujours progresser !