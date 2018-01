C'est la Journée des câlins pour la ministre aussi...

PAPEETE, le dimanche 21 janvier 2018. Ce dimanche 21 janvier, c'est la journée internationale des câlins. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrivée ce dimanche matin, s'est prêtée au jeu.





Alors qu'elle visitait le marché de Papeete, un jeune Marquisien a demandé à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, un câlin... Ne soyez pas surpris ! Ce dimanche, c'est en effet la journée internationale des câlins.



La ministre a gentiment répondu favorablement à la demande du jeune Polynésien et l'a gratifié d'un câlin.



Inventée dans les années 1970 aux Etats-Unis, cette journée a pour but d'encourager les adultes à faire des câlins à leur famille, mais aussi à leurs amis. Ne vous privez pas. Cela fait du bien au moral et à la santé !