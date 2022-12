C’est Noël chez Winkler

TAHITI, le 13 décembre 2022 - La galerie Winkler organise pour cette fin d’année une dernière exposition intitulée Noer’art. Elle revient sur les temps forts de l’année avec 24 artistes. Au total une cinquantaine d’œuvres sont présentées.



Après une année bien remplie, voici le moment de faire un petit tour d’horizon des événements et des artistes qui ont marqué l’année tout en vous dévoilant les perspectives de 2023. C’est ainsi que Vaiana Drollet décrit la dernière exposition de sa galerie. Pour cela, 24 artistes ont été sélectionnés, plus d’une cinquantaine d’œuvres ont été retenues. L’exposition dure jusqu’au 24 décembre. Elle est évolutive puisque que certaines œuvres disparaissent, emportées par les acquéreurs. Sculptures, peintures, dessins, gravures, photographies, assemblages…, découvrez les œuvres d’Yling Changues, de Cronos, de Patricia Leroux, Tehina ou encore Karine Roué.



Une année intense et créative



Pour Vaiana Drollet l’année a été “ intense ”. Il y a eu beaucoup d’expositions et d’événements. Trois artistes notamment ont émergé : Tafetanui, Taunatere et Sébastien Canetto. Ils ont tous les trois fait une exposition personnelle. Pour la galeriste, c’est l’une des missions de son espace d’exposition : “ L’idée est de présenter de nouvelles personnes, de donner leur chance à de jeunes talents .” La galeriste constate que deux de ces nouveaux talents de l’année 2022 sont issus du Centre des métiers d’art. C’est tout un réseau qui se construit et dont les liens se consolident.

Selon elle la créativité est au rendez-vous. “ Ça bouge énormément, beaucoup d’artistes se révèlent. Le Covid a accéléré les choses .” Dans tous les domaines, il y a du frais, du neuf ou du renouveau : art, mais aussi textile, alimentation... “ On sent cela de manière générale .” Et dans l’art en particulier. Il n’y a pas une semaine sans qu’un artiste ne se présente à la galerie Winkler pour présenter son travail.



La richesse des techniques est remarquable, de plus en riche. “ En tous les cas, beaucoup plus qu’avant. On voyait principalement de l’aquarelle, de l’acrylique, aujourd’hui on a des installations, des montages, du travail de résine.. .”, constate Vaiana Drollet.



“Chacun a son point de vue”



Quant à savoir ce qui inspire les artistes, difficile à dire. “ Cela dépend vraiment de la personnalité de chacun. Il n’y a pas vraiment de ligne directrice marquée .” Il n’y a pas de sujet ou thème qui soit traité en particulier. La culture polynésienne est toujours mise en avant. Elle reste une source pour bon nombre de créateur. Mais la vision et l’appréhension de cet univers sont très divers. “ Chacun a son point de vue. ”



Le public de son côté a répondu présent. Il est venu en nombre aux expositions mais aussi à tous les événements organisés comme les vernissages, les rencontres avec les artistes. Avant le Covid, les soirées ne faisaient pas salle comble. “ On sentait comme une sorte de désamour ”, se souvient Vaiana Drollet. La tendance s’est inversée. Il y a un regain d’intérêt. Une envie peut-être suscitée par les restrictions et confinements ; mais qui est bien présente. Il est à noter par ailleurs que l’âge des visiteurs a tendance à rajeunir. “ On le voit directement à la galerie, mais aussi sur les réseaux sociaux ! ”



Ce foisonnement local semble attirer les regards alentours. “Des médias nationaux viennent à notre rencontre ”, constate Vaiana Drollet. Les artistes quant à eux cherchent plus que jamais à se faire connaître au-delà de nos frontières, à trouver des lieux d’expositions en Europe ou bien encore aux États-Unis. Taina Calissi par exemple participe à la Art Week de Miami ce mois de décembre.



Une dynamique est lancée. La galerie Winkler, qui poursuivra ses missions de mise en valeur des artistes fidèles et émergeant se tourne déjà vers 2023 et même 2024. Elle fêtera cette année-là ses 60 ans.



Pratique



Jusqu’au 24 novembre à la galerie Winkler.

Entrée libre. Nocturne le vendredi 16 décembre, fermeture à 15 heures les samedis 17 et 24 décembre. Congés annuels de la galerie du 25 décembre au 8 janvier 2023.





Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 13 Décembre 2022 à 19:59 | Lu 168 fois