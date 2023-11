C'est Noël avant l'heure avec le Rotary

Tahiti, le 26 novembre 2023 - Ce samedi, le Rotary Club organisait son 46ème « Noël pour tous » à la pointe Vénus. Au programme, des ateliers et activités pour les enfants, mais aussi et surtout, des cadeaux pour certains d’entre eux. L’occasion d’apporter un peu de bonheur aux foyers les plus démunis.



Pour certains enfants, noël est arrivé un peu plus tôt cette année. En effet, ce samedi, le Rotary Club organisait dans les jardins du phare de la pointe Vénus sa 46ème édition du « Noël pour tous ». Initié il y a 47 ans de cela par le célèbre entrepreneur René Malmezac, l’évènement s’est toujours assuré que la magie de noël emplisse tous les foyers de Polynésie, et notamment les plus démunis. « Il y a plusieurs activités-concours aujourd’hui que nous proposons aux enfants, et les premiers lots sont des vélos. C’était important pour René Malmezac, et nous avons décidé de perpétuer cette tradition » expliquait Paul Hamard, président du Rotary Club.



Mais outre les vélos, la journée en elle même constituait le cadeau le plus précieux. Et pour cause, ce sont des centaines d’enfants qui étaient au rendez-vous, prêts à partager une journée unique en son genre. Parcours du combattant, bataille de fusils à eau, manège, pêche aux canards, ateliers de dessin…autant d’activités qui ont offert à ces jeunes pousses des souvenirs pleins la tête. « C’est une journée importante pour nous car elle représente, pour certains de ces enfants, la seule fête en cette fin d’année » précisait le président du Rotary Club, personnellement touché par la cause : « Un de mes meilleurs amis m’a confié un jour, lorsque je lui ai parlé de cet évènement, que plus jeune, il faisait partie de ses enfants. Il venait des quartiers pauvres de Fautaua, et il m’a dit que dans l’année il n’avait qu’un seul cadeau, celui offert par le Rotary Club lors du ‘Noël pour tous’. Ça m’a conforté dans l’action que nous menons chaque année. »



Et le Rotary Club ne s’arrête pas là, chaque année, en partenariat avec Sat Nui, l’association s’assure que les enfants des îles aussi puissent profiter de cet élan de solidarité : « Nous faisons également une collecte de jouets toute la journée, que nous mettons ensuite dans des containers mis à disposition par Sat Nui, nous les re-conditionnons, puis nous les envoyons dans les îles afin que eux aussi aient droit au ‘Noël pour tous’ ! »









Rédigé par Wendy Cowan le Dimanche 26 Novembre 2023 à 15:20 | Lu 259 fois