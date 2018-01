C.Reva, la plateforme de crowdfunding du Pacifique sud

Un système de plus en plus encadré



L'orias, l'organisme parapublic placé sous la tutelle de la Direction générale du trésor est chargée d'enregistrer les plateformes de financement participatif. Un label "plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises a été créé. " Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous devons renseigner un certain nombre d'éléments ", ajoute Jennifer Tchakouté. " Tous les contributeurs doivent indiquer leur nom, prénom, adresse et adresse mail. S'ils donnent plus de 300 000 Fcfp, nous leur demandons en plus une pièce d'identité et un justificatif de domicile ." C.Reva est une plateforme de financement participatif affichant le statut d'Intermédiaire en financement participatif (IFP) et dotée du label "plateforme de financement participatif régulée par les autorités françaises".