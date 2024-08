Bus : la menace de grève au point mort

Tahiti, le 21 août 2024 – Toujours aucun nouveau préavis de grève en vue dans les transports en commun. Il serait “à l’étude” et le syndicat serait “toujours déterminé”, mais aucune date de dépôt n’est avancée.



Toujours aucun nouveau préavis de grève en vue dans les transports en commun, ce mercredi. Samedi dernier, les négociations n’avaient pas réellement pu avoir lieu, les quatre transporteurs ayant pointé du doigt un vice de procédure, s’agissant du non-respect du délais entre le dépôt initial et l’annonce d’entrée en grève.



Le risque de grève “illégale” en aurait-il refroidi certains ? Le directeur de production de Tere Tahiti (RTCT), Xavier Chung Sao, n’est “pas surpris”, rappelant que le Syndicat autonome des réseaux de Tahiti “n’est pas représentatif”. Il reste toutefois dans l’attente



Le secrétaire général du syndicat confirme d’ailleurs que le préavis de grève reste d’actualité. “On est en train d’étudier. On préfère bien se préparer pour s’assurer que tout soit fait dans les règles, vu que c’est une première pour nous. Les revendications restent les mêmes et nous sommes toujours déterminés”, nous a indiqué Jerry Rere, sans se prononcer sur une date de dépôt.

Toujours aucun nouveau préavis de grève en vue dans les transports en commun, ce mercredi. Samedi dernier, les négociations n’avaient pas réellement pu avoir lieu, les quatre transporteurs ayant pointé du doigt un vice de procédure, s’agissant du non-respect du délais entre le dépôt initial et l’annonce d’entrée en grève.Le risque de grève “illégale” en aurait-il refroidi certains ? Le directeur de production de Tere Tahiti (RTCT), Xavier Chung Sao, n’est “pas surpris”, rappelant que le Syndicat autonome des réseaux de Tahiti “n’est pas représentatif”. Il reste toutefois dans l’attente du second préavis annoncé Le secrétaire général du syndicat confirme d’ailleurs que le préavis de grève reste d’actualité. “On est en train d’étudier. On préfère bien se préparer pour s’assurer que tout soit fait dans les règles, vu que c’est une première pour nous. Les revendications restent les mêmes et nous sommes toujours déterminés”, nous a indiqué Jerry Rere, sans se prononcer sur une date de dépôt.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 21 Août 2024 à 10:59 | Lu 327 fois