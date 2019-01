Bus : 600 poteaux d'information seront installés

Le Pays et son exploitant RTCT accompagnent ce changement des pratiques pour la population et les conducteurs d’autobus en valorisant les nombreux avantages de ce nouveau système (sécurité, confort, information voyageurs, régularité, vitesse commerciale améliorée…) par une communication adaptée et en déployant un vaste programme d’investissements pluriannuel du Pays (485 millions de Fcfp, 600 poteaux et 40 abris-voyageurs) pour les infrastructures dédiées aux transports en commun.



Une application pour smartphone et un site internet fourniront une information en temps réel sur les services et les éventuelles perturbations en cours sur le réseau de transport de Tahiti. Ainsi, chacun des points d’arrêt sera équipé d'un QR code pour accéder à cette information en ligne. La mise en place des QR code aux points d’arrêt est prévue dans le courant du second semestre 2019.



Le Pays et son exploitant RTCT élaborent un schéma global des points d’arrêts réguliers et scolaires sur l’île de Tahiti.