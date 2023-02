Burt Bacharach, compositeur américain légendaire, mort à 94 ans

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 09/02/2023 -Burt Bacharach, compositeur américain légendaire des tubes "I say a little prayer for you" ou "Raindrops keep fallin' on my head", est décédé à 94 ans, ont annoncé jeudi des médias américains.



Collaborateur fétiche de Dionne Warwick, Burt Bacharach avait aussi travaillé avec Tom Jones, Aretha Franklin, les Beatles, mais aussi Elvis Costello.



Il est mort de cause naturelle, a déclaré son agente.



Pianiste passionné de jazz, né le 12 mai 1928 à Kansas City (Missouri), Burt Bacharach étudie l'art de la composition dans plusieurs universités américaines.



Après avoir travaillé sur les tournées de Marlène Dietrich, il rencontre en 1957 le parolier Hal David, avec qui il forme un duo mythique. Entre 1962 et 1968, ils classent ensemble 15 titres dans le Top 40 américain.



Ils gagnent aussi le coeur d'Hollywood, remportant deux Oscars en 1970 pour la musique du film "Butch Cassidy et le Kid" et sa chanson originale "Raindrops keep fallin' on my head". Burt Bacharach en remporte un second en 1982.



Ses mélodies inoubliables laissent une empreinte sur l'industrie de la musique, marquant des artistes comme le leader d'Oasis Noel Gallagher ou Brian Wilson.