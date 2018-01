Bureau de veille sanitaire : une hausse des cas de leptospirose

Le nombre de cas confirmés par les laboratoires s’élève à 15 (9 cas en semaine 51 et 6 cas en semaine 52). Les cas confirmés étaient localisés à Bora Bora, Raiatea, Tahiti et Moorea. Parmi ces 15 cas confirmés, 47 % étaient des enfants de moins de 15 ans. 12 cas ont été sérotypés DENV-1. Trois personnes ont été hospitalisées (deux enfants et un adulte).