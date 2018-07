Bun Hay Mean, Le chinois marrant en spectacle à Tahiti

Fuyants la guerre civile cambodgienne et les khmers rouges, Bun Hay Mean et sa famille s'installent en France dans la banlieue bordelaise dans les années 70.

Il commence à écrire des sketchs et à faire du stand-up dans les différents cafés de Bordeaux à l'adolescence. En 2006, il décroche une licence d'informatique et commence à travailler. Finalement, il démissionne et se lance dans une carrière d'humoriste à Paris.

Il est repéré par Alain Degois, fondateur de la compagnie théâtrale du Déclic Théâtre. Là-bas, il y rencontre notamment Kheiron, Kyan Khojandi et Jamel Debbouze. C'est en intégrant d'intégrer la saison 7 du Jamel Comedy Club en 2014 que sa carrière décolle. L'humoriste se fait alors vraiment connaître de la scène parisienne.