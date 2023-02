Bulgarie: 18 migrants retrouvés morts dans un camion

Lokorsko, Bulgarie | AFP | vendredi 17/02/2023 - Dix-huit migrants ont été retrouvés morts dans un camion vendredi en Bulgarie, pays des Balkans confronté ces derniers mois à un afflux inédit depuis la crise migratoire de 2015.



"Selon les premiers éléments, le véhicule transportait illégalement une quarantaine de migrants cachés sous des fagots de bois", a annoncé le ministère de l'Intérieur.



La cause de leur mort est inconnue à ce stade mais la piste de l'accident de la route a été exclue.



Selon la radio publique BNR, il s'agit d'Afghans, tous des hommes jeunes.



La police a été informée par des habitants de la présence d'un camion abandonné près du village de Lokorsko, à une vingtaine de kilomètres de Sofia, la capitale.



Les passeurs qui ont pris la fuite sont activement recherchés, a précisé le ministère.



Parmi les survivants, 14 ont été transportés à l'hôpital, dont huit dans un état grave, selon le ministre de la Santé Assen Medjidiev. Dix autres qui s'étaient dissimulés dans des buissons ont également été retrouvés.



Porte d'entrée dans l'Union européenne (UE), la Bulgarie a observé l'an dernier une recrudescence de l'immigration clandestine sur son territoire, malgré la présence d'une clôture en barbelés de 234 km le long de la frontière avec la Turquie.



Trois officiers de police ont trouvé la mort en 2022 lorsque des véhicules transportant des clandestins ont percuté leur voiture.



- Précédents drames -

Recalé de l'espace de libre circulation Schengen en décembre après déjà dix ans d'attente en raison d'un veto de l'Autriche et des Pays-Bas, le pays a intensifié ces derniers mois les contrôles.



Avec le recours parfois à des méthodes brutales, selon des témoignages récemment recueillis par l'AFP, des récits d'ONG ou encore des rapports de Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières.



La police elle-même dit avoir empêché 164.000 tentatives de passages en 2022, contre 55.000 un an plus tôt.



Ce pays pauvre des Balkans a demandé à l'UE deux milliards d'euros pour moderniser et renforcer la clôture actuelle, et la pression d'une partie des Etats membres s'accentue en faveur d'une telle solution.



La migration est revenue en haut de l'agenda européen, avec la hausse des arrivées irrégulières et des demandes d'asile dans le bloc en 2022, qui a mis les capacités d'accueil de certains pays sous pression.



En octobre 2021 déjà, 12 pays avaient demandé que l'UE finance ce type de mur, pour répondre aux arrivées de migrants via le Bélarus.



Ce drame en Bulgarie fait écho à la découverte en 2019 des corps de 39 Vietnamiens dans un camion frigorifique près de Londres.



L'Autriche avait été touchée par une tragédie similaire en 2019. La police avait retrouvé un camion frigorifique abandonné sur le bas-côté d'une autoroute avec à son bord 71 corps d'hommes, de femmes et d'enfants en décomposition.



En 2000, les corps de 58 immigrants clandestins chinois avaient été découverts dans un camion néerlandais dans le port de Douvres, au sud-est de l'Angleterre. Deux personnes ont survécu.



Plusieurs affaires similaires mais moins meurtrières ont été enregistrées ces dernières années, notamment en Italie, aux Pays-Bas, en Irlande et en Croatie.