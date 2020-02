Buillard porte plainte contre le bail de Flosse

Sur la question de son inscription sur les listes électorales de Papeete, Gaston Flosse a également annoncé la date d’examen de son recours en cassation concernant sa première demande au 13 février prochain. Il a également accusé le maire de Papeete, Michel Buillard, de lui mettre des bâtons dans les roues pour sa deuxième demande d’inscription déposée lundi dernier. « Ce n’est plus le maire de Papeete, c’est le candidat Michel Buillard contre Gaston Flosse », s’est défendu le leader orange. « Il a vraiment peur de ma candidature. »



Dans la foulée, TNTV a révélé qu’une plainte pour faux avait été déposée auprès du procureur de la République par la mairie de Papeete contre le bail de location de Gaston Flosse pour son appartement en centre-ville de la capitale. La mairie « estime en substance que la personne avec laquelle Gaston Flosse et Pascale Haiti ont contracté le bail de cet “appartement”, situé dans les locaux même du Tahoera’a à Papeete, n’avait aucun pouvoir pour le faire », détaille TNTV. Un peu plus tôt, Gaston Flosse avait lui aussi maintenu qu’il comptait dénoncer des irrégularités dans les inscriptions de certaines « personnalités » sur les listes électorales, mais pas dans l’immédiat. « En politique, il y a deux choses importantes. Avoir de bonnes cartouches et savoir quand appuyer sur la gâchette », a conclu Gaston Flosse.