"Building" : quelle place pour l’humain dans la société ?

PAPEETE, le 19 septembre 2019 - La compagnie L’R2ien propose sa troisième création. Une pièce intitulée "Building" qui embarque le spectateur dans une aventure ascensionnelle. Il part à la rencontre des employés d’une société de conseil. Le voyage commence au parking et se termine au 13e étage.



" C’est une satire des entreprises modernes ", annonce Stéphane Laffaille, metteur en scène, à propos de la pièce "Building".



Cette pièce a été écrite par Léonore Confino que le metteur en scène a rencontrée une fois et dont il apprécie les sujets et les textes. " Ils sont impactant, ils traitent de l’humain et de sa place dans la société d’aujourd’hui, en particulier dans les entreprises de la société d’aujourd’hui ."



Building traite de façon sarcastique des différentes activités des salariés d’une société de conseils baptisée Consulting conseil. Étage après étage, jusqu’à la direction située au 13e étage, la pièce embarque ses spectateurs dans un éclairant voyage.



Faire la lumière sur les rouages de la société



Une panoplie de personnages permet de se rendre compte des rouages de la société. " On y parle de management, de coach, ces mots anglo-saxons derrière lesquels il n’y a pas d’humain. "



Les personnages, de la femme de ménage au cadre supérieur, sont victimes du système. Ils s’affairent, motivés par une promotion ou une prime d’excellence.



Les objectifs de rentabilité sont fixés par une présidente perdue dans son propre établissement. " Quelqu’un est-il vraiment à sa place dans ce building ? ", interroge le metteur en scène.



Tout au long de la pièce, des oiseaux s’écrasent sur le vitrage de l’immeuble. Ils sont personnifiés et traduisent à la fois la prouesse de prendre son envol et l’incapacité à éviter les obstacles les plus évidents.



" C’est la liberté qui prend des coups. " Ce leitmotiv symbolique résume " l’incongruité d’une modernité qui sacrifie l’homme sur l’autel de l’humanité ".



Le texte est ponctué de passages musicaux et chorégraphiés. Ces derniers mettent en évidence les thèmes abordés : " la perte de notre identité et, avec elle, celle de nos idéaux ".



L’humour comme vecteur de messages



" Mais ", insiste Stéphane Laffaille, " on rigole. Cette comédie est satirique, néanmoins je l’ai voulue tout public pour que tout le monde s’amuse. Et puis, quoi de mieux que l’humour pour passer des messages ? ".



C’est la 3e création de la compagnie qui a déjà proposé Week-end en ascenseur et Terreur chez les Alberline.