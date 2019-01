Budget en hausse pour l'opération "Halte à la prise de risques"

Après les 36 morts sur les routes polynésiennes de 2018, le Haut-commissariat, l'un des principaux financeurs de l'opération, a décidé d'augmenter sa contribution, la portant à plus de 2 millions de francs. Le budget 2019 de "Halte à la prise de risques sur les routes" s'élèvera donc à 6,6 millions de francs... Une somme qui reste bien loin du coût des accidents de la route en Polynésie, comme nous le rappelle le docteur Charles Belli, chirurgien orthopédiste et bénévole de la première heure de l'opération "Halte à la prise de risques" : "Cette augmentation du budget semble une évidence. Le coût financier des accidents de la route est catastrophique. Quand on sait qu'une personne paralysée des quatre membres et sous respirateur, ce qui arrive plusieurs fois par an, générera à vie des dépenses de l'ordre du milliard de francs, notre budget est dérisoire. Et bien sûr, il y a le coût humain. Je dis toujours aux jeunes qui viennent nous voir que parmi eux, il y en a un qui risque de mourir et un qui risque de se réveiller un matin en ayant tué quelqu'un ! En général, ça calme l'ambiance tout de suite."



Le colonel Boudier, commandant de la gendarmerie, a tout de même expliqué lors du cocktail de lancement de l'opération 2019 qu'il n'y a "pas de fatalité pour les accidents de la route, on peut encore progresser. Tout ne repose pas sur les forces de l'ordre, ça repose avant tout sur la responsabilité individuelle de chaque conducteur : quand on prend la route, on engage sa vie et celle des autres."



Une position rejointe par le haussaire, René Bidal, qui a assuré que "changer durablement les comportements et les esprits, ça peut prendre une ou deux générations. Après l'invention de la ceinture de sécurité, il a fallu plus de 25 ans pour que ça devienne un réflexe de conduite, donc il faut persévérer dans nos efforts." Malgré cet accent sur la prévention, le haussaire se félicite également de la création prochaine d'une fourrière par le Pays, pour saisir les véhicules des contrevenants récidivistes...