Bruno Loyant condamné à 18 mois de prison avec sursis et un an d’interdiction d’exercer

PAPEETE, le 25 janvier 2018 -La cour d'appel de Papeete a rendu ce jeudi son arrêt dans l'affaire concernant Bruno Loyant. Requalifiant les faits d' "escroquerie aggravée" en infraction d '"abus de vulnérabilité", la justice a condamné l'avocat à 18 mois de prison avec sursis, un an d'interdiction d'exercer et à une amende de dix millions de francs.



