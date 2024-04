Brotherson “tout sauf en balade” à Singapour

Tahiti, le 2 avril 2024 - Moetai Brotherson est rentré de Singapour. Invité mardi sur Radio 1, il est revenu sur son séjour asiatique chargé, selon lui, de promesses et d’exemples.





Après la pluie de communiqués envoyés par le service communication de la présidence, le président du Pays s’est expliqué lui-même sur les ondes de Radio 1 sur ces travaux qui l’ont tenu éloigné du Fenua pendant une dizaine de jours. “Il y avait deux parties dans ce déplacement. Une partie institutionnelle, (où j’étais) invité par le gouvernement de Singapour, et une partie qui concernait les investissements privés puisque nous comptons prochainement lancer un appel à projets sur l’ensemble des sites touristiques remarquables qui appartiennent au Pays. Il y a, parmi les investisseurs potentiels, des groupes basés à Singapour. (…) Enchaîner 57 rendez-vous en onze jours, c’est tout sauf de la balade.”



Sur le plan touristique justement, le président a confirmé l’intérêt des groupes Accor et Club Med de revenir dans les projets qui feront partie de cet appel à projets. “Et ce ne seront pas les seuls”, prophétise le président. “Nous avons rencontré d’autres groupes comme Aman, déjà propriétaire d’un complexe hôtelier à Bora Bora.”



Alors que les projets de Google se précisent en Polynésie, Moetai Brotherson est revenu de Singapour avec un calendrier de ce qui sera fait localement. “Deux bateaux sillonnent en ce moment même notre zone. Le premier pour explorer les fonds marins dans notre ZEE, le second pour explorer le long de la côte. La pose du premier câble devrait intervenir dès le mois d’octobre.” Selon le président du Pays, les points d’atterrage sont déjà établis ainsi que les tracés jusqu’aux data centers et le schéma énergétique.

Les précisions sur Christian Wang Sang Attendu sur l’embauche de Christian Wang Sang au ministère des Sports de Nahema Temarii, et sur le flou manifestement entretenu entre son poste, son salaire et ses missions, la ligne de défense du président du Pays a pour le moins été surprenante. Le visage bien plus fermé qu’à l’habitude, il a assuré qu’il n’y avait “aucun problème de probité sur ce sujet”. Souhaitant “remettre l’église au milieu du village”, il a insisté sur le fait de ne pas être le père de Christian Wang Sang, qui “est le fils de Daniel Wang Sang”. “Je suis l’ancien compagnon de sa maman”, a-t-il voulu clarifier. “Je ne suis pas son papa, même si je l’aime et je l’adore.”



Une clarification bien plus limpide que celle tentée autour de la fonction de ce dernier au ministère des Sports. “Il a toutes les compétences requises pour occuper le poste pour lequel il a été embauché et toutes les compétences requises pour occuper les différents postes qu’il occupe depuis.” Fermez le ban. Pas d’explication sur la nécessité d’employer James Pauwels en tant que chef de cabinet en lieu et place de Christian Wang Sang, mais sans le salaire ni le titre. Pas de précisions encore sur les cartes de visite de James Pauwels le désignant comme “chef de cabinet”. Pas de commentaire non plus sur les propos de la ministre elle-même, confirmant que Christian Wang Sang est “chargé de mission” et non pas “chef de cabinet”.



“Il est toujours au ministère”, assure Moetai Brotherson. “Il n’a jamais travaillé pour un autre organisme que le ministère. Aujourd’hui, il est conseiller technique, avec un salaire de conseiller technique.”



Pour faire plus de lumière sur cette question, une enquête de gendarmerie pourrait apporter des éclaircissements mais le parquet, contacté ce mardi, n’a ni infirmé, ni confirmé l’ouverture de cette dernière.

Loi fiscale et remaniement

Absent lors des débats brouillons sur la loi fiscale votée en fin d’année dernière et retoquée la semaine dernière par le Conseil d’État, Moetai Brotherson l’était aussi lors du re-dépôt de la loi et sa troisième étude par la commission des finances à Tarahoi la semaine dernière.



Il a assuré que le Pays retoucherait cette loi fiscale lors de son étude en séance le 11 avril prochain. “Nous profiterons de ce re-dépôt pour faire quelques amendements sur des petits points sur lesquels nous sommes d’accord, comme les avocats. Il y a deux ou trois points sur lesquels on va faire des corrections.” Les avocats contestent en effet, sur le fond, la modification des droits notariaux qui fixe aux seuls notaires, le pouvoir de procéder à des cessions de parts sociales dans les sociétés civiles immobilières.



Loi fiscale et remaniement

Absent lors des débats brouillons sur la loi fiscale votée en fin d'année dernière et retoquée la semaine dernière par le Conseil d'État, Moetai Brotherson l'était aussi lors du re-dépôt de la loi et sa troisième étude par la commission des finances à Tarahoi la semaine dernière.

Il a assuré que le Pays retoucherait cette loi fiscale lors de son étude en séance le 11 avril prochain. "Nous profiterons de ce re-dépôt pour faire quelques amendements sur des petits points sur lesquels nous sommes d'accord, comme les avocats. Il y a deux ou trois points sur lesquels on va faire des corrections." Les avocats contestent en effet, sur le fond, la modification des droits notariaux qui fixe aux seuls notaires, le pouvoir de procéder à des cessions de parts sociales dans les sociétés civiles immobilières.

Côté remaniement, sans parler des ministres touchés, le président du Pays a expliqué qu'"il y aura un remaniement pour les un an. Cela ne concerne pas forcément les personnes. Cela peut concerner les portefeuilles. C'est une autre forme de remaniement. Vous en saurez plus lors du bilan", a-t-il dévoilé, énigmatique.

Pas de mandat, mais un cerveau

Il n'aura échappé à personne la présence récurrente de Teua Temaru, fille d'Oscar Temaru, ancienne furtive ministre de l'Environnement en 2008 et compagne de Moetai Brotherson, aux côtés du président dans ses déplacements. Une présence somme toute logique aux côtés de son mari, mais qui a surpris par sa participation aux réunions de travail du président. Une présence dans les débats, sans mandat électif, ni nomination, que Moetai Brotherson a tenu à défendre. "Elle occupe un poste important dans ma vie. (…) Ses voyages ne sont pas payés par le Pays et le gouvernement, ce serait scandaleux. Je n'ai pas l'intention de vivre mon mandat sans mon épouse. Elle m'accompagne à mes frais. Si elle participe à certaines réunions, c'est qu'elle a un cerveau et qu'elle est utile dans ces réunions."

