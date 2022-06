Brotherson et Tumahai au coude-à-coude à Huahine

Tahiti, le 18 juin 2022 - Tuterai Tumahai l'emporte d'une courte tête à Huahine avec 1 747 voix (50,64%) face à Moetai Brotherson et ses 1 703 voix (49,36%), au second tour des élections législatives.



le Samedi 18 Juin 2022 à 21:59 | Lu 90 fois