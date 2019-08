"Bring the soul : the movie", dans l’intimité du groupe BTS

PAPEETE, le 1er août 2019 - Après sa tournée Love yourself, le groupe BTS a raconté son histoire, ses voyages à travers le monde, ses concerts. Toutes ces confidences sont à retrouver dans le documentaire Bring the soul : the movie qui sera projeté les 8 et 9 août au cinéma le Liberty.



Le groupe de K-pop (genres musicaux de Corée du sud) BTS est adulé partout à travers le monde par des dizaines de milliers de fans (Army), y compris en Polynésie (18 millions d’abonnés sur Twitter).



" Les dernières projections de ce groupe en Polynésie ont rencontré un très grand succès ", rapporte Stéphane Bouthéon de PACL Events. Ces projections présentaient le concert filmé au stade olympique de Séoul lors du BTS world tour Love Yourself et ont eu lieu fin janvier 2019.



Plus de 1 000 fans étaient présents. Devant l’ampleur du phénomène, le cinéma avait dédié toutes les salles à la projection du film.



Les spectateurs, devant les images se sont imaginés dans une salle de concert, chantant, dansant, criant… " Ce fut une journée magique et exceptionnelle pour les fans de K-pop, l’ambiance était inédite. C’était la première fois que Pacific Film voyait un tel engouement pour une projection ", assure Stéphane Bouthéon.



Le prochain rendez-vous proposé aux Army est prévu le 8 et 9 août avec la projection du documentaire Bring the soul : the movie.



Ce documentaire réalisé par le scénariste sud-coréen Park Jun Soo (à l’origine de l’ensemble des films de l’univers des BTS) dure 1h45.



Il raconte les coulisses de la tournée Love Yourself qui est la troisième tournée mondiale du groupe. Elle a démarré en août 2018 à Séoul et s’est terminée en avril 2019 à Bangkok. Une extension de la tournée a pris le relai dès le mois de mai à partir des États-Unis puis vers le Brésil, le Royaume-Uni, la France et le Japon.



Les places pour le concert au Wembley Stadium (90 000 sièges au nord-ouest de Londres) ont été vendues en 90 minutes, celles du Stade de France pour les deux concerts organisés (81 338 places) ont été épuisées en 2 heures. Preuve, s’il fallait, de l’attente des fans.



La sortie mondiale du documentaire est prévue le 8 août. En Polynésie trois séances sont programmées les 8 et 9 août. Les ventes sont presque closes.