Brillant en finale du Tournoi de France

Rémy Brillant

Son père, chargé de sa communication



Etre "professionnel", cela veut dire que Tautuarii vit de la boxe ?



"En boxe pro, en métropole, il y a le groupe A, avec le haut du pavé, les champions, puis les groupes B, C et D. Il a commencé par le groupe D avec des combats de quatre rounds. Il y a un championnat pour chaque groupe. Il touche une bourse lorsqu’il combat. Certains vivent de ça, quand on est célèbre et qu’on a de bons sponsors. A ce stade, il est obligé d’avoir une activité à côté pour financer sa passion. Il travaille dans le tourisme saisonnier. "



Quel est l’enjeu de son combat en décembre ?



"Le Tournoi de France regroupe les meilleurs du groupe C professionnel. S’il gagne cette finale, il pourra prétendre à monter dans le groupe B, pour faire ensuite des combats de 10 à 12 rounds. S’il continue ensuite à obtenir de bons résultats, il montera dans le classement et pourra devenir un challenger potentiel pour le championnat de France. Il y a encore du travail et une marge de progression, mais on est sur la bonne voie."



Que sait-on de son adversaire ?



"Ismaël François Milad est un bon boxeur de sa catégorie, il a six victoires, une défaite et un nul. Il est bien entouré et vient d’un bon club. C’est un adversaire sérieux."



Est-il déjà prêt ?



"Il poursuit sa préparation physique. Il partira en Nouvelle-Zélande en camp d’entraînement. Il arrivera en France relativement tôt pour peaufiner la technique pour être prêt le jour J."