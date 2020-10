Brigitte Macron testée négative au Covid-19

Paris, France | AFP | vendredi 23/10/2020 - Brigitte Macron, qui était cas contact au Covid-19 et s'était mise en isolement depuis lundi, a été testée négative au coronavirus, a indiqué son cabinet à l'AFP.



"Mme Macron a effectué le 22 octobre un test virologique (RT-PCR), soit sept jours après son dernier contact avec la personne déclarée positive au Covid-19 et le résultat est qu'elle n'est pas positive", précise son entourage.



L'épouse du président de la République avait appris lundi 19 octobre qu'elle était un cas contact, une personne qu'elle avait rencontrée le jeudi précédent ayant été déclarée positive à la maladie.



Cette rencontre s'était déroulée à Valence, où elle effectuait une visite de repérage pour la future nouvelle antenne de son institut de formation pour jeunes adultes décrocheurs LIVE.



Elle s'était alors mise à l'isolement, conformément aux prescriptions sanitaires, et n'a jamais présenté de symptômes.



"Brigitte Macron peut reprendre ses activités dès aujourd'hui", précise son cabinet.