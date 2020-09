Brice Punuataahitua vainqueur du Te Aito

Les 75 rameurs inscrits pour la course de pirogue Te Aito events Bora Bora 2020 étaient partis pour parcourir 16 km, du complexe sportif Teriimaevarua via le quai de Vaitape puis la baie de Faanui et le Bora Bora Pearl Beach Resort, avant un retour par le quai et une arrivée à Teriimaevarua. Sur un plan d’eau très calme et sous un soleil de plomb, dès le départ, une échappée s’est formée, avec à sa tête Hotuiterai Poroi talonné par Brice Punuataahitua et le junior Glenn Moity, mais aussi par Kevin Ceran-Jerusalemy, venu de Huahine, Kevin Kouider, Taputea Tehetia, Haureva Taurua, Heiramu Teururai, Owen Manutea et Taiariinui Tu.La grosse surprise a été la résistance qu'a offerte Brice Punuataahitua face à des pointures du va’a venues de Tahiti et des îles : "Comme nous sommes chez nous, nous connaissons bien le plan d’eau. Dès le départ, on était quatre à former le peloton de tête. On se relayait avec Kevin, Hotuiterai et Glenn, un junior qui a la grande forme. C’était une belle course. La bagarre s’est jouée du début jusqu’à la fin, personne n’a voulu lâcher. C’est à la fin, qu’il a fallu tout donner. Je m’étais bien préparé pour cette course. Je dédie cette victoire à la population de Bora Bora".