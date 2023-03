Brest: incendie à l'Office de la biodiversité au lendemain d'une manifestation de pêcheurs

Brest, France | AFP | vendredi 31/03/2023 - Un incendie a détruit vendredi matin une partie du bâtiment de l'Office français de la biodiversité (OFB) de Brest, cible la veille de nombreux tirs de fusées et feux de détresse de pêcheurs en colère, a-t-on appris auprès de la préfecture du Finistère.



L'incendie s'est déclenché dans les combles du bâtiment peu après 06H00. "La structure de la toiture ayant été complètement détruite, elle s'est affaissée et le deuxième étage a été complètement sinistré également par l'incendie", a indiqué à l'AFP le capitaine des pompiers Raphaël Le Bras, commandant des opérations de secours.



"Le reste du bâtiment a été préservé", a-t-il ajouté, précisant que les pompiers allaient rester sur place pour s'assurer que le vent ne réactive pas des foyers résiduels.



Jeudi, dans le cadre d'une manifestation nationale, des pêcheurs bretons avaient lancé des dizaines de feux et fusées de détresse vers le bâtiment de l'OFB, devant lequel un énorme brasier avait également été allumé.



Des braises ou des cendres ont pu couver et, attisées par le vent violent qui a soufflé toute la nuit, provoquer le départ de l'incendie dans les combles. "C'est l'hypothèse la plus probable mais cela reste une hypothèse", a déclaré le sous-préfet de Brest Jean-Philippe Setbon.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Brest et confiée à la police judiciaire, a indiqué à l'AFP le procureur de la République, Camille Miansoni.



Le responsable du site brestois de l'OFB, Michel Peltier, a confié sa "sidération", "un grand choc" après l'incendie. "C'est quand même assez traumatisant", a-t-il ajouté.



M. Peltier a indiqué avoir été "très inquiet de l'intégrité du bâtiment" jeudi quand les pêcheurs ont tiré des fusées sur les bureaux de l'OFB, puis avoir finalement été rassuré en apprenant que seule une vitre avait été brisée. "Vraiment, c'était la grande surprise ce (vendredi) matin en découvrant l'incendie", a-t-il insisté.



Le comité des pêches du Finistère, qui avait appelé à une "marche pacifique", a exprimé son "effarement" devant les images de l'incendie.



"Notre première réaction est de condamner fermement les actes de violence et de destruction quels que soient les auteurs de ces actes. Rien ne doit et ne peut justifier cela !", écrit l'organisation dans un communiqué reçu par l'AFP.