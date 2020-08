Brésil: une application pour réserver sa plage à Rio

Rio de Janeiro, Brésil | AFP | lundi 11/08/2020 -Le maire de Rio de Janeiro a annoncé lundi que toute personne souhaitant aller sur une plage de la ville balnéaire devrait réserver un espace via une application, dans une tentative visant à endiguer la propagation du coronavirus.



Mais la mesure annoncée par Marcelo Crivella risque d'être fort difficile à appliquer dans une ville où les kilomètres de plages sont actuellement prises d'assaut et ce en dépit de la menace d'une amende de 107 réais (17 euros).



"Les gens seront autorisés à rester dans des zones délimitées, en réservant via une application", a déclaré le maire lors d'une conférence de presse.



"Ainsi nous pourrons mieux organiser quelque chose qui ne fonctionne pas correctement aujourd'hui", a-t-il expliqué.



Les autorités de Rio avaient fermé les plages de la ville en mars afin de lutter contre la propagation du virus qui a depuis fait plus de 100.000 morts au Brésil.



Le 31 juillet, alors que le déconfinement relatif de la ville était entamé, le maire avait autorisé de nouveau la baignade et certaines activités aquatiques, mais le bain de soleil est resté interdit officiellement.



Cela n'a pas empêché des milliers de personnes d'envahir les plages de sable blanc de la "cité merveilleuse", notamment Copacabana, Ipanema ou Leblon ces derniers week-ends, pour bronzer ou pratiquer un sport, très peu portant un masque.



En juillet, le maire avait pourtant dit qu'il ne rouvrirait les plages que lorsque existerait un vaccin contre le covid-19.



Ailleurs dans le monde, la technologie a été mise au service de la lutte anticoronavirus, comme en Espagne, avec des drones, ou des applications pour réserver un espace sur la plage.



Rio a également autorisé à partir de ce lundi la réouverture des centres d'affaires et la tenue de conventions.



Le 29 juillet, le Brésil avait rouvert ses frontières aériennes aux touristes étrangers après une suspension de quatre mois, espérant faire un peu revenir les touristes qui ont déserté le deuxième pays le plus affecté par le coronavirus au monde, derrière les Etats-Unis.