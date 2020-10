Brésil: un touriste français poignardé à Rio

Rio de Janeiro, Brésil | AFP | samedi 25/10/2020 - Un steward de la compagnie aérienne Air France venu en vacances au Brésil était hospitalisé dans un état grave samedi, après avoir été poignardé à Rio de Janeiro, a-t-on appris de source consulaire.



Ce citoyen français, originaire de Chalons-en-Champagne, dans la Marne (est), a reçu de nombreux coups de poignard, notamment "au niveau de la zone cervicale", mais "son pronostic vital n'est pas engagé", a indiqué à l'AFP cette source du consulat général de France de Rio.



Le secrétariat à la Santé de la municipalité de Rio a précisé dans un communiqué qu'il avait subi plusieurs opérations et qu'il se trouvait toujours en soins intensifs, même si son état de santé était "stable" samedi soir.



L'homme de 55 ans a été poignardé mardi dans le quartier touristique d'Ipanema, a expliqué la police locale, qui a annoncé avoir arrêté un suspect samedi à Sao Joao de Meriti, banlieue nord de Rio.



Selon le journal local Extra, ce suspect aurait connu le steward sur une application de rencontres et ils se seraient retrouvés dans un appartement.



Le journal raconte que l'agresseur a pris la fuite après l'avoir poignardé. Le Français est ensuite sorti de l'appartement, en sang, avant d'être secouru par des voisins.



Malgré la pandémie de coronavirus et un relatif confinement, les chiffres relevés par l'ONG Forum de Sécurité Publique montrent que la violence ne recule pas. Le nombre d'homicides au Brésil a augmenté de 7,1% lors du premier semestre 2020, par rapport aux six premiers mois de l'année dernière.