Brésil: les compagnies de croisières suspendent leur activité après l'apparition de clusters

Sao Paulo, Brésil | AFP | mardi 03/01/2022 - L'Association brésilienne de croisières maritimes a annoncé lundi la suspension des voyages jusqu'au 21 janvier, en raison de "divergences" sur l'application des protocoles Covid, suite à des recommandations de l'autorité sanitaire après l'appartition de clusters sur trois navires.



Dans un communiqué, l'association représentant les géants du secteur tels que Costa et MSC Cruises a annoncé "la suspension temporaire et volontaire (...) des nouveaux départs", ajoutant qu'"aucun client ne sera embarqué jusqu'au 21 janvier".



La "pause", a-t-elle expliqué, vise à "résoudre les différends" avec les autorités concernant "les interprétations et les applications des protocoles opérationnels de santé et de sécurité qui avaient été approuvés au début de la saison actuelle, en novembre".



Les navires de croisière actuellement en voyage finiront leur trajet, a précisé l'association.



Des infections survenues sur trois navires de croisière naviguant au large des côtes du pays à la veille du Nouvel An ont inquiété le régulateur sanitaire Anvisa, qui a recommandé de suspendre les croisières.



Le 30 décembre, les autorités sanitaires avaient suspendu les opérations de deux navires, le Costa Diadema et le MSC Splendida, après avoir signalé plusieurs dizaines de cas à bord.



Le Costa Diadema a reçu l'ordre de débarquer 68 personnes infectées et de retourner à son port d'attache de Santos, près de Sao Paulo, pour une mise en quarantaine.



Le Splendida, à destination de Rio de Janeiro, a également reçu l'ordre de retourner à Santos après avoir signalé 78 cas.



Un troisième navire, le MSC Preziosa, d'une capacité de 4.000 passagers, a dû débarquer à Rio une trentaine de passagers infectés qui ont été isolés, de même que des personnes cas contact.



Le Brésil avait autorisé en novembre la reprise de l'activité des bateaux de croisière sous réserve de protocoles stricts contre le coronavirus qui incluent des tests réguliers et des mises en quarantaines en cas d'infection.



Plus de 619.000 personnes sont mortes du Covid-19 au Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé dans le monde après les Etats-Unis.