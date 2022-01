Brésil: au moins 18 morts dans de fortes pluies dans l'Etat de Sao Paulo

Sao Paulo, Brésil | AFP | dimanche 30/01/2022 - Au moins 18 personnes ont perdu la vie à la suite des fortes pluies qui se sont abattues entre vendredi et dimanche sur l'État de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, provoquant des glissements de terrain, ont annoncé dimanche les autorités.



"Depuis vendredi, les inondations ont déjà provoqué 18 décès, dont sept enfants, et déplacé quelque 500 familles", a indiqué le bureau du gouverneur de Sao Paulo dans un communiqué.



Le gouverneur Joao Doria a annoncé avoir débloqué une enveloppe de 15 millions de reais (environ 2,7 millions de dollars) pour venir en aide aux 10 villes les plus touchées de l'État le plus peuplé du Brésil.



Depuis le début de la saison des pluies, en octobre, le Brésil a subi de fortes précipitations, notamment dans l'État de Bahia (nord-est), où 24 personnes sont mortes, et dans l'État de Minas Gerais (sud-est), où l'on a dénombré au moins 19 victimes et des milliers de déplacés.