Bremond : "La saison qui arrive va être décisive"

Justement pour revenir sur votre saison avec votre club. En U17 vous avez été vice-champion de France (saison 2017/2018) et vous étiez une pièce maitresse de l'équipe. Mais cette saison avec les U19 du TFC vous avez plutôt déçu (septième de leur groupe en U19)…

“On a fait un beau parcours avec les U17. C'était ma deuxième année à Toulouse et pouvoir vivre cette aventure, ça été une belle expérience, autant du côté sportif qu'au niveau humain. Après pour parler de cette saison difficile avec les U19, ça peut s'expliquer déjà par le fait qu'il y a eu des changements dans l'effectif. Entre quatre et cinq joueurs de notre effectif U17 sont passés professionnels. Au niveau de notre groupe en U19 pour cette saison, l'effectif n'arrêtait pas de changer, entre ceux qui montaient en réserve et ceux qui revenaient dans notre groupe. On n'a jamais vraiment pu créer une cohésion d'équipe. Et puis personnellement cette année, j'ai eu une pubalgie très tôt dans la saison ça m'a freiné dans ma progression.”





Donc certains de vos coéquipiers en U17 sont passés pro, qu'est-ce-que cela vous a fait ?

“C'était leur moment à eux de passer professionnel, peut-être que le mien viendra plus tard. Certains évoluent aujourd'hui en équipe de France jeune, comme Mathieu Gonçalves, Bafodé Diakité, Manu Koné, ou encore Adil Taoui. On a vécu de bons moments en U17, et je vois dans les journaux aujourd'hui que certains valent entre 8 et 10 millions d'euros. Ça me fait sourire, et c'est sûr que cela donne envie de vivre ça aussi.”



Vous allez attaquer cette saison la deuxième et dernière année de votre contrat de stagiaire professionnel. Vous jouez donc cette année votre avenir chez les pros ?

“Exactement, la saison qui arrive va être décisive pour moi. C'est pour ça que les entraînements avec la sélection sont tombés à pic pour me remettre en pleine forme. A côté de ça, tous les matins je suis avec un préparateur physique pour travailler mon adducteur. J'essaye de tout mettre en place pour n'avoir rien à regretter si jamais ça ne passe pas. Mais cette saison je vais me donner à 4 000 %. Comme je l'ai dit la priorité pour moi c'est de passer pro."