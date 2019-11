Braye et Massin éliminés à Sunset

TAHITI, le 27 novembre 2019 - Fin de saison pour Mihimana Braye et O'Neil Massin qui se sont faits sortir au round 2 de la Vans World Cup of Surfing ce matin.



La saison des world qualifying series est finie pour Mihimana Braye et O’neil Massin qui se sont fait tous deux éliminer lors du round 2 de la Vans World Cup of Surfing WQS 10000 qui se déroule actuellement sur le célèbre spot de Sunset Beach, à Oahu. Dans de grosses vagues puissantes, fidèles à la réputation du spot, c’est O’neil Massin qui s’est fait éliminer en premier, terminant à la troisième place de la première série du round 1. O’Neil Massin réussit le meilleur score de la série sur une vague (7.17) mais ne parvient pas à trouver une deuxième bonne vague, ne totalisant finalement que 8.77 sur 20. Rageant.



Dans la série 5, Mihimana Braye ne totalise que 4.37, ne surfant que deux vagues dans toute la série. Les vagues sont grosses mais de nombreuses sections ne sont pas assez creuses, rendant le choix de vagues et les placements compliqués. Massin et Braye devraient malgré tout terminer l’année dans le Top 100, ce qui leur permettra de participer aux compétitions du circuit WQS 2020 les plus cotées (WQS 10000 et 6000) la saison prochaine. SB