Braye, Fierro et Vaast en Chine

TAHITI, le 30 décembre 2019 - Mihimana Braye, Vahine Fierro et Kauli Vaast sont en Chine en vue de leur participation au Corona Open, première compétition du circuit des World qualifying series prévue du 6 au 12 janvier.



Mihimana Braye, Kauli Vaast et Vahine Fierro sont actuellement en Chine pour participer à la première compétition des World qualfying series (WQS), le Corona Open hosted by Wanning prévu entre le 6 et le 12 janvier. Cette compétition est un WQS 5000 et se déroulera sur l’île de Hainan, au sud de la Chine. Pas moins de 69 compétitions sont inscrites au calendrier 2020 masculin, 37 pour le calendrier féminin.



Pour rappel, Mihimana Braye et O’Neil Massin ont terminé l’année 2019 respectivement à la 84e et à la 103e place du classement WQS. Vahine Fierro a terminé l’année à la 20e place. Kauli Vaast a terminé à la 5e place du circuit junior WQS et il tentera sa chance cette année dans le circuit sénior. A la fin de l’année 2020, les surfeurs et les surfeuses du top 10 masculin et du top 7 féminin seront qualifiés pour le championnat du monde élite 2021.



Pas moins de 200 surfeurs sont inscrits à cette compétition qui se déroule sur une vague qui déroule en gauche dans la baie de Riyue. Certains surfeurs du WCT sont également présents, notamment Joan Duru et Leonardo Fioravanti. Il s’agit d’un retour en Chine pour la World surf league qui avait déjà proposé cet événement en 2017. Ce dernier sera retransmis en live sur le site web de la WSL.