Braquage d'une bijouterie Chaumet à Paris, 2 à 3 millions d'euros de butin

Paris, France | AFP | mardi 27/07/2021 - Un homme a braqué mardi après-midi la boutique du joailler Chaumet, près des Champs-Elysées à Paris, faisant main basse sur un butin évalué entre 2 et 3 millions d'euros, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.



Le braqueur, venu à trottinette, a fait irruption vers 17H00 dans la célèbre joaillerie avec une arme de poing et s'est fait remettre bijoux et pierres précieuses, sans violences, avant de repartir également en trottinette, a-t-on ajouté de même source.



"Une enquête de flagrance du chef de vol avec arme" a été ouverte et les investigations ont été confiées à la Brigade de répression du banditisme (BRB), a indiqué à l'AFP le parquet de Paris.



Cette boutique est située rue François Ier, près des Champs-Elysées.



La maison Chaumet est surtout connue dans le monde pour son établissement historique de la place Vendôme qui avait fait l'objet d'un braquage en 2009. Des pierres précieuses pour un montant de 1,9 million d'euros avaient été dérobées.