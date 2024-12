Braquage à Patutoa

Tahiti le 18 décembre 2024 – Un trentenaire a braqué la caissière d’un magasin d’alimentation pour animaux dans le quartier Patutoa, à Papeete, avec une arme factice. Ce dernier est depuis ce mardi entendu par la DSP.





Un braquage a eu lieu lundi après-midi dans le quartier Patutoa, à Papeete. Le jeune homme d’une trentaine d’années avait utilisé un tee-shirt comme cagoule et est entré dans un commerce d’alimentation pour animaux, avec une arme factice et un coupe-coupe. Il a ensuite menacé la caissière afin qu’elle lui donne l’argent puis il est reparti avec plus de 200 000 francs en poche ou plutôt dans un sac.



Selon nos informations, ce dernier a été identifié le soir même par les policiers de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN). Il a ensuite été interpellé le lendemain et il est depuis en garde à vue dans les locaux de la DTPN en attendant d’être présenté à un juge d’instruction. Toujours selon nos informations, le jeune homme serait addict à la drogue.



Aucune violence physique n’est à déplorer. Le propriétaire du commerce n’a quant à lui pas voulu s’exprimer.