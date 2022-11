Brainstorming sur les embouteillages

Tahiti, le 24 novembre 2022 – Deux matinées de forum public sur le thème des embouteillages et des problématiques de mobilité sont organisées, lundi 28 novembre à la présidence et mardi 29 novembre au parc Teaputa de Taravao. Ces matinées de réflexion collective permettront d’organiser des ateliers de travail sur des solutions concrètes, en vue de la révision du schéma directeur des transports collectifs et des déplacements durables à Tahiti.



Le ministère des grands travaux, des transports terrestres organise deux matinées de forum public sur le thème des embouteillages et des problématiques de mobilité en Polynésie française, de 8 heures à midi, lundi 28 novembre à la présidence et mardi 29 novembre au parc Teaputa de Taravao. L’objectif est d’inviter les usagers de la route – automobilistes, cyclistes, piétons – à échanger sur leurs expériences de mobilité à Tahiti, ainsi que sur la problématique des embouteillages, sur les habitudes de vie de chacun et sur les modes de transports alternatifs. Il est question de chercher des solutions qui peuvent être en lien avec un aménagement d’infrastructures ou une mise en place de politiques publiques. Des ateliers seront organisés autour de quatre grandes thématiques : les équipements d’infrastructures ; les incivilités et la sécurité routière ; les enjeux autour de l’emploi du temps ; et les contraintes perçues ou vécues par les usagers de la route. De petits groupes seront formés lors des forums, en fonction des thématiques, pour permettre la prise de parole du plus grand nombre.



Ces matinées de réflexion collective, qui serviront à une analyse qualitative par la suite, sont une étape préliminaire. La Direction des transports terrestres prévoit au premier trimestre 2023, la mise en place d’ateliers de travail axés sur la proposition de solutions concrètes à destination des usagers. À l’issue du bilan qui doit suivre, les données recueillies permettront de réviser le schéma directeur des transports collectifs et des déplacements durables de l’île de Tahiti.