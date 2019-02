Braconnage en Corse : saisie de 200 kg de concombres de mer

Ajaccio, France | AFP | vendredi 15/02/2019 - Les services de l'Etat ont saisi 200 kg d'holothuries, communément appelées concombres de mer, pêchées illégalement, sur un navire de plaisance dans le secteur de Figari (sud de la Corse), a indiqué vendredi la préfecture de Corse-du-Sud.



"Les spécimens prélevés vivants ont été réintroduits dans leur milieu naturel", a ajouté la préfecture qui rappelle que l'utilisation de bouteilles de plongée pour la pratique de la pêche maritime est strictement interdite en France.

L'unité littorale des Affaires maritimes de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et la gendarmerie ont réalisé ce contrôle au débarquement mercredi et ont saisi le navire et le matériel des trois personnes impliquées dans cette infraction, notamment des équipements de plongée sous-marine.

"Le braconnage en mer porte atteinte à la capacité de renouvellement de la ressource halieutique et de la biodiversité marine en Corse", souligne la préfecture dans son communiqué.

L'holothurie est un animal prisé des gourmets asiatique et qui se vend au moins mille dollars le kilo sur le marché chinois. Surpêché, il a quasiment disparu dans le Pacifique Nord.